Con cinco top 50 y tres chilenos asegurados en el cuadro: este es el listado de jugadores de la edición 2026 del Chile Open

La organización oficializó la invitación al cuadro para Nicolás Jarry y un proceso especial para jugadores promisorios del tenis nacional.

Carlos Madariaga

Con cinco top 50 y tres chilenos asegurados en el cuadro: este es el listado de jugadores de la edición 2026 del Chile Open

Con cinco top 50 y tres chilenos asegurados en el cuadro: este es el listado de jugadores de la edición 2026 del Chile Open / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este martes se oficializó el listado de competidores para la edición 2026 del Chile Open, la cual se disputará del 21 de febrero al 1 de marzo en San Carlos de Apoquindo.

Francisco Cerúndolo, 21 del mundo, es el jugador mejor ubicado de quienes se anotaron para el torneo sobre arcilla, donde habrá otros cuatro top 50: los italianos Luciano Darderi (25° ATP) y Lorenzo Sonego (40° ATP), además de los trasandinos Sebastián Báez (36° ATP) y Camilo Ugo Carabelli (49° ATP).

También destaca la inclusión de otro italiano, Matteo Berrettini; el francés Alexandre Müller; y el serbio Laslo Djere, campeón defensor del campeonato sobre arcilla.

En cuanto a los nacionales, también está garantizada la inclusión, por ranking, de Alejandro Tabilo y Cristián Garin, además del primer wild card, otorgado a Nicolás Jarry.

El segundo wild card se definirá más adelante, Barrios está por entrar y veremos cómo se mueve la lista”, explicó la directora del Chile Open, Catalina Fillol, que también entregó como novedad del evento la disputa de una prequaly para una invitación a la ronda previa del torneo.

“Decidimos hacer esta instancia con algunos de los jugadores que disputaron el Milo Tennis Tour. Serán ocho jugadores del ranking nacional, donde quien gane disputará la qualy. Es parte del desarrollo del tenis chileno que estamos tratando de implementar”, recalcó

