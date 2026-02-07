;

¡Chile arrasa en el Nacional! Jarry y Barrios sellan el 3-0 ante Serbia y aseguran el paso a octavos de Copa Davis

El conjunto nacional ahora volverá a ser local ante la selección de España en el mes de septiembre.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La selección chilena de tenis lo logró: venció a Serbia por 3-0 y avanzó a la siguiente ronda de la Copa Davis, donde enfrentará a España.

Todo quedó en manos de Nicolás Jarry y Tomás Barrios, quienes se midieron ante los gemelos Iván y Matej Sabanov y, pese a algunos momentos de tensión, sellaron un sólido triunfo por doble 6-4.

La dupla nacional comenzó con ciertas dudas, especialmente el “Príncipe”, que llegaba sin mucho ritmo. Tras sufrir un quiebre en contra, reaccionaron de inmediato, recuperaron el rompimiento y cerraron el primer set por 6-4 manteniendo firmes sus servicios.

En la segunda manga, los chilenos repitieron la fórmula y quebraron en el primer turno de saque de los serbios, encaminando el partido, que finalmente volvió a decidirse con la buena defensa de servicios del dúo chileno.

Con esta victoria, Chile supera la serie y se instala en los octavos de final de la Copa Davis, instancia en la que volverá a ser local frente a España en septiembre de 2026.

