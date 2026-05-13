Presentan querella contra Cata Vallejos luego de ser expulsada de Miss Universo La Reina: objetos superarían los $7 millones

Catalina Vallejos continúa dando que hablar con su participación en Miss Universo Chile, certamen donde representará a Pucón.

Semanas antes, la modelo e influencer había sido desvinculada de Miss Universo La Reina por incumplimientos de obligaciones. Este martes, el director comunal de dicha competencia presentó una querella criminal contra Cata Vallejos.

Según The Clinic, la acción fue presentada por Eric Garrido en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, donde acusó a Vallejos de no devolver distintos artículos facilitados para que pudiera utilizarlos en el certamen.

Los artículos en cuestión serían: vestidos de gala, extensiones de cabello, un traje de cuero negro, la banda de Miss Universo La Reina y la corona oficial del certamen.

El total de las especies tendría un valor aproximado de $7.180.000.

De acuerdo a lo relatado por Eric Garrido, se solicitó a Catalina Vallejos la devolución de los artículos, pero esta se habría negado.

Miss Universo Chile se llevará a cabo en junio de este año y será transmitido por televisión a través de la señal de Mega.