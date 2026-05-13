Presentan querella contra Cata Vallejos luego de ser expulsada de Miss Universo La Reina: objetos superarían los $7 millones
Hace unas semanas, la modelo e influencer fue destituida del concurso de belleza por incumplimiento de obligaciones.
Catalina Vallejos continúa dando que hablar con su participación en Miss Universo Chile, certamen donde representará a Pucón.
Semanas antes, la modelo e influencer había sido desvinculada de Miss Universo La Reina por incumplimientos de obligaciones. Este martes, el director comunal de dicha competencia presentó una querella criminal contra Cata Vallejos.
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Según The Clinic, la acción fue presentada por Eric Garrido en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, donde acusó a Vallejos de no devolver distintos artículos facilitados para que pudiera utilizarlos en el certamen.
Los artículos en cuestión serían: vestidos de gala, extensiones de cabello, un traje de cuero negro, la banda de Miss Universo La Reina y la corona oficial del certamen.
El total de las especies tendría un valor aproximado de $7.180.000.
De acuerdo a lo relatado por Eric Garrido, se solicitó a Catalina Vallejos la devolución de los artículos, pero esta se habría negado.
Miss Universo Chile se llevará a cabo en junio de este año y será transmitido por televisión a través de la señal de Mega.
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