Los pasos del CDE frente al presunto fraude de remuneraciones en el equipo de Camila Flores

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha iniciado acciones concretas para evaluar su intervención en la investigación judicial que afecta a la senadora Camila Flores (RN).

El organismo, presidido por Ana María Hübner, activó a sus profesionales luego de que se revelaran presuntas irregularidades en el pago de remuneraciones a sus asesores entre 2018 y 2026, mecanismo apodado como la “cuota Flores”.

Estado de vigilancia y análisis de antecedentes

Tras recibir una copia del expediente por parte del Ministerio Público, el comité penal del CDE —compuesto por Daniel Martorell, Alberto Espina y Ruth Israel— analizó los antecedentes en la sesión del pasado jueves 7 de mayo. La instancia acordó que la causa permanecerá bajo la categoría de “en vigilancia”.

Esta decisión se fundamenta en el proceder habitual de la entidad:

Esperar diligencias: El organismo aguarda que los resultados de las incautaciones realizadas por el OS9 y el levantamiento del secreto bancario se incorporen al expediente para tener un panorama completo.

El organismo aguarda que los resultados de las incautaciones realizadas por el OS9 y el levantamiento del secreto bancario se incorporen al expediente para tener un panorama completo. Convicción jurídica: El CDE busca reunir un volumen de pruebas que apunte en una dirección clara antes de presentar una querella, con el fin de asegurar la efectividad de su acción legal.

El CDE busca reunir un volumen de pruebas que apunte en una dirección clara antes de presentar una querella, con el fin de asegurar la efectividad de su acción legal. Determinación de cargos: Una vez analizados los nuevos elementos, el organismo definirá si se querella, contra quiénes dirigiría la acción y bajo qué delitos específicos relacionados con el patrimonio fiscal.

Gravedad del escenario judicial

La investigación de la fiscal Paola Castiglione incluye declaraciones clave como la de Julio Lillo, exasesor que confirmó haber inflado su sueldo por petición de la parlamentaria para entregarle un “reembolso” extra.

Ante estos hechos, el CDE evalúa si su intervención se materializará en la antesala de una posible audiencia de formalización o de una solicitud de desafuero parlamentario.

Mientras tanto, en el mundo político la situación se califica como crítica. La directiva de Renovación Nacional activó un análisis en su Tribunal Supremo y la mesa del Senado mantiene un monitoreo constante con expertos penales sobre el desarrollo de la indagatoria que mantiene a Flores en el centro de la polémica.