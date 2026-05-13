Defensa de Claudio Crespo llama a fiscalía a no apelar a absolución del excarabinero: “Ojalá no recurran y termine este triste episodio”

El 4º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago comunicó este miércoles la sentencia absolutoria a favor del excarabinero Claudio Crespo. El exoficial había sido acusado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte como presunto autor de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de Gustavo Gatica, en el marco de las protestas del estallido social.

A pesar de la resolución favorable para el imputado, el tribunal determinó que el Ministerio Público no deberá realizar el pago de las costas del juicio.

Reacciones de la defensa y llamado a la Fiscalía

Pedro Orthusteguy, abogado representante de Crespo, manifestó su satisfacción con el veredicto, aunque lamentó no poder recuperar los gastos económicos del proceso. Orthusteguy aprovechó la instancia para enviar un mensaje directo a las autoridades del organismo perseguidor, recomendando que no recurran ante tribunales superiores.

“Esperamos que reflexione la Fiscalía, que el fiscal nacional, Ángel Valencia, pueda abordar este asunto, que el nuevo fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, también pueda revisar esta situación”, sostuvo el jurista.

Cuestionamiento al criterio penal

La defensa fue enfática en solicitar una revisión profunda de cómo se han llevado adelante las causas relacionadas con el año 2019. Orthusteguy sugirió al Ministerio Público “reformular su criterio de persecución penal” respecto a los funcionarios de Carabineros que, a su juicio, cumplieron con su función institucional.

Finalmente, el abogado calificó el proceso como un “triste episodio” de error judicial y expresó su deseo de que la absolución de Crespo marque el fin de esta etapa litigante para su representado.