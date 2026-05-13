;

Defensa de Claudio Crespo llama a fiscalía a no apelar a absolución del excarabinero: “Ojalá no recurran y termine este triste episodio”

El 4º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago descartó la autoría del excarabinero en los hechos del estallido social, aunque el fallo no incluyó el pago de las costas del juicio por parte de la Fiscalía.

Mario Vergara

Claudio Crespo

Claudio Crespo / Sebastian Beltran Gaete

El 4º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago comunicó este miércoles la sentencia absolutoria a favor del excarabinero Claudio Crespo. El exoficial había sido acusado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte como presunto autor de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de Gustavo Gatica, en el marco de las protestas del estallido social.

A pesar de la resolución favorable para el imputado, el tribunal determinó que el Ministerio Público no deberá realizar el pago de las costas del juicio.

Reacciones de la defensa y llamado a la Fiscalía

Pedro Orthusteguy, abogado representante de Crespo, manifestó su satisfacción con el veredicto, aunque lamentó no poder recuperar los gastos económicos del proceso. Orthusteguy aprovechó la instancia para enviar un mensaje directo a las autoridades del organismo perseguidor, recomendando que no recurran ante tribunales superiores.

Revisa también:

ADN

“Esperamos que reflexione la Fiscalía, que el fiscal nacional, Ángel Valencia, pueda abordar este asunto, que el nuevo fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, también pueda revisar esta situación”, sostuvo el jurista.

Cuestionamiento al criterio penal

La defensa fue enfática en solicitar una revisión profunda de cómo se han llevado adelante las causas relacionadas con el año 2019. Orthusteguy sugirió al Ministerio Público “reformular su criterio de persecución penal” respecto a los funcionarios de Carabineros que, a su juicio, cumplieron con su función institucional.

Finalmente, el abogado calificó el proceso como un “triste episodio” de error judicial y expresó su deseo de que la absolución de Crespo marque el fin de esta etapa litigante para su representado.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad