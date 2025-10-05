La Liga Española continúa con su apasionante desarrollo, ofreciéndonos interesantes partidos jornada a jornada dejando mucho para analizar.

Durante el desarrollo de la octava fecha se disputó el siempre atractivo cruce entre el Espanyol y el Real Betis en el RCDE Stadium.

Ambos equipos vienen luchando por la clasificación a copas internacionales, pero en el mano a mano fueron los dirigidos por Manuel Pellegrini quienes se quedaron con la victoria por 2-1 ante los locales.

La apertura de la cuenta llegó a los 15 minutos en los pies de Pol Lozano, quien, tras una serie de rebotes, remató en la entrada una pelota que tomó la altura justa para entrar bombeada ante una floja respuesta del arquero.

Ya en el segundo tiempo, a los 55 minutos, los visitantes reaccionaron y pudieron empatar por obra de Cucho Hernández, quien remató de cabeza en el área tras un gran centro de Ricardo Rodríguez.

Más tarde, a los 63 minutos de juego, Abde Ezzalzouli dio vuelta el marcador luego de emprender carrera tras un pase profundo de Pablo Fornals y pudiendo rematar sin mayor oposición entrando al área.

Al término del encuentro, sumándole dramatismo al final, se cobró un penal a los 90′+10 a favor de los dueños de casa. Tras revisión del VAR y reafirmar el cobro, Pau López le tapó el tiro a Javi Puado y evitó que se muevan las cosas.

Con este resultado, el Betis del ingeniero quedó cuarto en la liga con 15 puntos, a la espera de lo que pueda hacer el Atlético de Madrid. En tanto, el Espanyol se ubica noveno con 12 unidades.