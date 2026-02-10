Terremoto en la Liga de Primera: el puntero arriesga perder sus puntos por infringir la norma de extranjeros

Unión La Calera arrancó la Liga de Primera como un tiro, ganando sus dos primeros partidos ante Everton y Cobresal, respectivamente, lo que los deja como punteros del certamen junto a O’Higgins. Sin embargo, ahora podrían perderlo todo.

Según información de ADN Deportes, el cuadro de Viña del Mar presentó una denuncia ante el Tribunal de Penas de la ANFP, en la que reclama que, al enfrentarse a los “cementeros”, estos utilizaron seis extranjeros en cancha, cuando el máximo permitido es cinco.

Los futbolistas apuntados son Nicolás Avellaneda, Rodrigo Cáseres, Kevin Méndez, Juan Manuel Requena, Francisco Pozzo y Axel Encinas. Este último ingresó desde la banca en el minuto 59 y compartió cancha con los demás durante 13 minutos, hasta que Pozzo fue reemplazado.

Para la resolución de este caso, todo se centrará en lo dictado por el artículo 31° de las Bases de la Liga de Primera 2026, que establece lo siguiente:

“En la planilla de alineación del partido se podrá incluir un máximo de seis jugadores extranjeros, no considerándose como tal hasta a un jugador por equipo que, siendo extranjero, se mantuviere inscrito en el Fútbol Formativo desde la Temporada 2024. Sin perjuicio de lo anterior, solo podrán estar en cancha en todo momento un máximo de cinco jugadores extranjeros más el jugador por equipo que, siendo extranjero, se mantuviere inscrito en el Fútbol Formativo desde la Temporada 2024”, se lee en el documento.

Lo que reclaman desde Everton es que el jugador Axel Encinas ya “no se mantiene” inscrito como futbolista de las divisiones inferiores de Unión La Calera, mientras que desde los “cementeros” argumentan que el jugador ya no ocupa un cupo de extranjero, ya que pasó dos años ocupando una plaza en el fútbol joven de la institución.

El Tribunal de Disciplina citó a los caleranos para que entreguen sus descargos en la sesión de la semana siguiente. En caso de que la Primera Sala falle a favor de los “Ruleteros”, se les concederá el partido ganado por 3-0.

Además, La Calera volvió a repetir la fórmula de los seis extranjeros en su último compromiso ante Cobresal, por lo que no sería de extrañar que el equipo nortino también presente una denuncia ante el tribunal y si las cosas resultan negativas, pasen de ser los punteros del torneo a ocupar el último lugar.