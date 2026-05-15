Gary Medel queda al margen de la visita de la UC a Deportes Limache / Daniel Pino/UnoNoticias

Universidad Católica trabajó durante la semana para su duelo ante Deportes Limache por la fecha 12 de la Liga de Primera con una particular precaución.

Esto porque el volante Jhojan Valencia está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Gary Medel trabajó para sustituirlo, pero el “Pitbull” no se recuperó del todo del microdesgarro que lo aqueja, al punto que quedó fuera de la citación.

La situación del mediocampista se suma a la del central Juan Ignacio Díaz, quien tampoco será parte de la oncena cruzada.

Con todo esto, la más probable formación de la UC para visitar a Deportes Limache será con Vicente Bernedo en portería; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en defensa; Agustín Farías, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez en mediocampo; dejando en ataque a Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.