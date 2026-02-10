Universidad de Chile no está obteniendo los resultados esperados en el inicio de la temporada 2026. En la primera jornada del Campeonato Nacional igualó 0-0 con Audax Italiano y en la segunda perdió 2-1 con Huachipato.

Uno de los apuntados a este mal desempeño es el técnico Francisco “Paqui” Meneghini, debido a que el equipo no tiene el funcionamiento deseado.

Este martes, Gabriel Castellón conversó con la prensa en el CDA analizando el pasar de los azules, el mal comportamiento de “Los de Abajo” y las nuevas incorporaciones del equipo, entre otras cosas.

En cuanto a lo que él cree que se debe el mal rendimiento de la “U”, el portero comentó que “nosotros tenemos mucha responsabilidad porque somos los que estamos dentro de la cancha, de repente tomamos decisiones erróneas y eso está llevando a que el equipo no se vea de buena manera”.

Por otro lado, enfatizó que existe una diferencia entre la forma de trabajar entre el técnico pasado y el de ahora. “El cambio de metodología, la diferencia es que con el profe Gustavo era más táctico y ahora tenemos más intensidad, y creo que cada vez se nos está acabando el tiempo de que empiece a funcionar el equipo”, sinceró el guardameta.

Castellón enfatizó que “cuando uno inicia un nuevo proceso, hay que empezar a tomarle las ideas al técnico, porque siempre llegan con ideas distintas. Él plantea sus cosas, pero nosotros tenemos que acatarlas más rápido”

En cuanto a los errores del partido pasado frente a Huachipato, el guardameta hizo un mea culpa por parte de los jugadores. “Tratamos de analizar y achicar ese margen de error porque nos está costando muy caro, nos dieron vuelta un partido cuando podríamos haber estado más firmes”.

“La presión siempre está, ya que estamos representando al club más grande de Chile; empieza el tema de la necesidad de sumar de a tres, no podemos dejar pasar más puntos para poder escalar en la tabla”, cerró Gabriel Castellón.