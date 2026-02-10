Harold Mayne-Nicholls ha estado toda su vida ligado al deporte nacional, siendo presidente de la ANFP entre los años 2007 y 2011. Su gestión estuvo marcada por la contratación de Marcelo Bielsa al banquillo de la selección chilena. Y recientemente, en el año 2023, asumió como director ejecutivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos celebrados en Santiago.

Gracias a los éxitos de sus administraciones, Mayne-Nicholls dio un giro al volante y decidió ser candidato a la presidencia de la república en septiembre de 2025.

El aspirante al sillón presidencial logró sacar la sexta mayoría con un total de 163.105 votos y promediando el 1.26 % del total, pero con una deuda que costear.

Ahora, Harold Mayne-Nicholls reveló que llevará a cabo una llamativa medida para recaudar fondos de las deudas que generó su campaña a la presidencial.

El antofagastino venderá contenido en Patreon. Esta oferta es un video de 20 minutos de duración llamado “Historias americanas en la Copa del Mundo USA 1994″, en el que relata sus vivencias en ese Mundial.

El contenido tiene un valor de 7.5 dólares (unos 6.400 pesos chilenos), además, por un dólar (885 pesos), se puede adquirir otro registro visual, con las efemérides del día.

En el anuncio en redes sociales, el excandidato dijo: “Yo prefiero entregarles contenido, prefiero entregarles conocimiento (...) Vas a adquirir un conocimiento desde el corazón de la copa del mundo y además nos vas a estar ayudando”, fue el mensaje del extimonel del fútbol chileno.