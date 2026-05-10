Tras registrar 150 temblores: autoridades realizan monitoreo por actividad del Complejo Volcánico Laguna del Maule

Un intenso enjambre sísmico mantiene bajo monitoreo al Complejo Volcánico Laguna del Maule, luego de que se registraran al menos 150 temblores asociados a fracturamiento de roca durante las últimas horas en la zona cordillerana de la Región del Maule.

Según informó el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur del Servicio Nacional de Geología y Minería, el complejo volcánico mantiene actualmente alerta técnica nivel Verde, pese al aumento de actividad sísmica detectado por las estaciones de monitoreo instaladas en el sector.

El reporte especial emitido durante esta jornada detalló que “se ha registrado un enjambre sísmico asociado al fracturamiento de roca”, contabilizando un total de 150 eventos hasta la emisión del informe.

Desde el organismo técnico añadieron que “a la hora de emisión del reporte, aún se registran sismos volcanotectónicos, pero de menor energía”.

SENAPRED mantiene alerta preventiva y perímetro de seguridad

Ante este escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres confirmó que se mantendrá vigente la Alerta Temprana Preventiva para la comuna de San Clemente, medida activa desde agosto de 2025 debido a la actividad del complejo volcánico.

Además, las autoridades reiteraron la prohibición de ingreso a sectores cercanos al foco de emisión de gases. En particular, SENAPRED mantiene un perímetro de seguridad de dos kilómetros alrededor de la zona de máxima emisión de CO2.

Desde SERNAGEOMIN explicaron que la alerta técnica Verde implica que el volcán permanece en un estado base o de reposo, aunque puede presentar actividad sísmica y manifestaciones superficiales menores. En ese contexto, precisaron que “una erupción probable se podría desarrollar en un periodo de meses o años”.

Finalmente, las autoridades señalaron que el monitoreo del complejo volcánico continúa de manera permanente y en línea, mientras se mantienen coordinaciones preventivas para responder oportunamente ante cualquier cambio en la actividad.