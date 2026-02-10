Luis Fuentes fue un defensor central que vistió las camisetas de Coquimbo Unido desde 1991 hasta 1998 y luego en dos ocasiones más. Posteriormente se marchó a Cobreloa y Deportes Iquique. Su retiro del futbol profesional lo hizo en su tercera pasada por el conjunto “Pirata” en 2014.

Gracias a sus buenas actuaciones y su regularidad en los equipos en los que estuvo, le valió su pase a la selección chilena, llamado que hizo Nelson Acosta para la gira por Asia y Europa, previo a la preparatoria para el Mundial de Francia 1998.

En conversación con ADN Deportes, Luis Fuentes comentó pasajes de su carrera como futbolista, entre ellos la recordada “Culebra” contra Ronaldo Nazario.

“Hacerlo frente al mejor jugador del mundo era complejo”

Corrían las clasificatorias para el mundial de Alemania 2006, la selección chilena, al mando de Juvenal Olmos, recibía a Brasil en el Estadio Nacional por la séptima jornada.

En aquella fría noche, Luis Fuentes fue uno de los encargados de frenar el ataque brasileño comandado por Kaká, Luis Fabiano y Ronaldo Nazario

El siempre bien parado defensa central estuvo muy sólido en aquel encuentro. En uno de los ataques del “Fenómeno”, Luis Fuentes dejó caer su cuerpo como una tabla y logró robarle el balón al mejor jugador de ese entonces con sus pies.

Esta famosa jugada pasó a la historia y es recordada hasta el día de hoy como la “Culebra” por su llamativa forma de dejarse caer. Finalmente, este partido terminó en igualdad 1-1, en donde la escuadra de Chile no sumó lo necesario para escalar en la tabla, pero al menos no fue superada por la “Verdeamarela”.

“Como futbolista, atreverse a hacer algo que no está contemplado solo en quitar la pelota te cambia mucho. Es algo que no se hace normalmente en el fútbol y yo me atreví a hacerlo porque alguna vez lo había probado en los entrenamientos”, declaró el hoy ayudante técnico de Provincial Ovalle.

“Hacerlo en una eliminatoria, frente al mejor jugador de ese momento, el mejor del mundo, era complejo. Pero las cosas salen o no salen. A mí me salió y fue una jugada que hasta hoy, pese a que ocurrió en 2004, todavía recuerdan y muestran en muchas partes”, cerró tras recordar su famosa jugada.