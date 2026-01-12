;

“Me arrepiento de no haberle pegado otro combo”: Harold Mayne-Nicholls recuerda pelea con ex figura política

El excandidato presidencial aseguró que respondió a intensas provocaciones en un momento sensible de su carrera.

José Campillay

Hace poco más de dos meses que se destapó una pelea entre Harold Mayne-Nicholls y Antonio Neme, generando un gran revuelo en el mundo del espectáculo y también en el escenario político.

El excandidato presidencial reveló que existía una tensión desde hace ya varios años con el exconcejal de Maipú, la cual llegó a su punto más alto en octubre de 2025, cuando se enfrentaron a golpes.

A pesar de que el episodios parecía ya haber quedado atrás, el expresidente de la ANFP revivió lo sucedido en una conversación con LUN donde detalló lo vivido.

Lo primero a tener en cuenta es que el altercado, ocurrido en el Prince of Wales Country Club de La Reina, se desarrolló en plena campaña electoral de Mayne-Nicholls.

Hoy, lejos de retractarse por el enfrentamiento físico, el periodista rememora con crudeza lo que pasó con Neme y lamenta no haber sido más intenso y duro en su reacción.

Según el relato, Antonio llegó al lugar en su vehículo e inició una provocación verbal desde lejos: “Llegó al Country Club donde yo estaba y desde un auto empezó a increparme“.

Además, aprovechó de repasar un evento polémico que involucra un viejo cruce con su colega: “La gente no sabe o no se acuerda, pero yo lo denuncié ante Canal 13 en el Mundial de Francia 1998 porque la FIFA lo pilló revendiendo entradas”.

De esta manera, Harold estableció un precedente a tener en cuenta, sumado a una declaración previa donde asegura que “desde 1998 esta persona me persigue”, marcando una rivalidad de años.

La agresión

Mayne-Nicholls se acercó al automóvil de Neme, momento en que este le propinó insultos de mayor calibre y le cerró la puerta en la pierna, seguido de un golpe en el rostro.

El entonces aspirante a La Moneda respondió de inmediato con otro golpe, pero en su reflexión actual expresó arrepentimiento por su contención: “Me tiró un combo en el rostro y yo ahí se lo devolví. Me arrepiento de no haberle pegado otro combo”.​

Tras lo sucedido, el padre del también periodista José Antonio Neme, presentó una denuncia ante Carabineros en la 37ª comisaría de Vitacura por lesiones leves, alegando haber recibido al menos cinco golpes mientras usaba el cinturón de seguridad. Sin embargo, optó por no perseverar en el proceso judicial.

Conforme al detalle de la narración, un acompañante de Antonio Neme le impidió descender del vehículo, evitando una escalada mayor.

Asimismo, para el día de hoy y a pesar de su análisis en frío donde reconoce que pudo haber actuado con aún más violencia, Harold Mayne-Nicholls ya se disculpó públicamente por el incidente, atribuyéndolo a la provocación recibida en un momento sensible.​

