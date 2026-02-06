“Vidal me metió un dedo en el trasero; después le hice el gol y el dedo se lo metí a todo Chile”

Antes de tocar la gloria continental en 2015 y 2016, la “Generación Dorada” de la selección chilena vivió su primera gran desilusión en la Copa América 2011, cuando quedó eliminada en cuartos de final ante Venezuela tras sufrir una sorpresiva derrota por 2-1.

A 15 años de aquella jornada, Gabriel Cichero, exdefensor y autor del gol del triunfo de la “Vinotinto”, reveló una desconocida anécdota con Arturo Vidal, asegurando que el volante le hizo el mismo gesto que Gonzalo Jara a Edinson Cavani en 2015.

“Yo marcaba a Vidal, viste que Vidal siempre fue un tipo polémico en el campo. Él me marcaba en los córner y yo a él, y en un córner me mete un dedo en el trasero", contó Cichero en diálogo con Simple VZLA.

“Él sabe que yo también soy un tipo jodido en el campo y capaz que lo agredía. Yo quedé con la vena así, qué hago en esta situación porque nunca me había pasado”, continuó.

“Quedó todo ahí y él me marcaba en el córner y le hago el gol. Ya lo maté, no tuve que meterle el dedo, para qué, ya se lo metí a todo el país”, sentenció.