;

“Vidal me metió un dedo en el trasero; después le hice el gol y el dedo se lo metí a todo Chile”

El exdefensa venezolano, Gabriel Cichero, reveló una desconocida anécdota con el volante chileno en los cuartos de final de la Copa América 2011.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Antes de tocar la gloria continental en 2015 y 2016, la “Generación Dorada” de la selección chilena vivió su primera gran desilusión en la Copa América 2011, cuando quedó eliminada en cuartos de final ante Venezuela tras sufrir una sorpresiva derrota por 2-1.

A 15 años de aquella jornada, Gabriel Cichero, exdefensor y autor del gol del triunfo de la “Vinotinto”, reveló una desconocida anécdota con Arturo Vidal, asegurando que el volante le hizo el mismo gesto que Gonzalo Jara a Edinson Cavani en 2015.

Revisa también:

ADN

“Yo marcaba a Vidal, viste que Vidal siempre fue un tipo polémico en el campo. Él me marcaba en los córner y yo a él, y en un córner me mete un dedo en el trasero", contó Cichero en diálogo con Simple VZLA.

“Él sabe que yo también soy un tipo jodido en el campo y capaz que lo agredía. Yo quedé con la vena así, qué hago en esta situación porque nunca me había pasado”, continuó.

“Quedó todo ahí y él me marcaba en el córner y le hago el gol. Ya lo maté, no tuve que meterle el dedo, para qué, ya se lo metí a todo el país”, sentenció.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad