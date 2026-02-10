Futuro ministro Arrau responde a Presidente Boric y defiende visión de Kast sobre la “batalla cultural”: “Es una lucha trabajar antes de asumir”

El futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, respondió a los cuestionamientos del Presidente Gabriel Boric al discurso del mandatario electo José Antonio Kast sobre la denominada “batalla cultural”, planteando una visión centrada en la gestión y el trabajo cotidiano del Estado.

Las declaraciones del jefe de Estado se dieron durante la promulgación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, instancia en la que afirmó que “cuando alguien habla de batalla cultural o empieza a pelear contra los ismos, lo importante acá es entender que esto es un cambio cultural”.

Advirtiendo además que estas corrientes “no buscan la justicia” y terminan promoviendo división y debilitamiento democrático.

“También es una batalla cultural estar…”

En respuesta, Arrau defendió el enfoque del próximo gobierno y sostuvo que “también es una batalla cultural estar trabajando antes de asumir, llegar temprano a la oficina”, destacando el trabajo en regiones y el contacto con vecinos.

“Desde la obra pública aportamos a esa batalla cultural de la responsabilidad, de llegar a la hora y hacer la pega como corresponde”, afirmó.

El intercambio marca uno de los primeros cruces públicos entre el gobierno saliente y el equipo del presidente electo, en medio del proceso de transición.