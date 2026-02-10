Ripamonti por informe de Contraloría: “Vamos a defender que a la gente había que entregarle las necesidades que tenían”

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refirió al informe de la Contraloría Regional de Valparaíso, que reveló millonarias irregularidades en la gestión de recursos destinados a enfrentar la emergencia por el megaincendio de febrero de 2024.

El Informe N°503/25 evidenció falencias en el manejo de ingresos, egresos, donaciones y ayudas a damnificados por parte del municipio viñamarino entre febrero de 2024 y abril de 2025.

Agencia UNO Ampliar

En detalle, se detectaron problemas de rendición, falta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas.

“Las donaciones se entregaron en su totalidad”

Al respecto, la autoridad comunal explicó que muchos damnificados perdieron sus documentos en el incendio ”y que ante la burocracia estatal , la ayuda privada llegó de inmediato para cubrir urgencias como la alimentación y el resguardo en carpas".

“Existe una trazabilidad impecable de las ayudas entregadas, considerando la magnitud operacional, exigir que existan manuales de procedimiento y un sistema registral perfecto para una emergencia de estas características es insostenible”, añadió.

En esa línea, Macarena Ripamonti enfatizó que “nosotros vamos a defender que a la gente había que entregarle carpas, alimento, agua, luz y todas las necesidades que tenían, desde bloqueadores hasta una pala para sacar escombros, aun cuando todavía no tenían sus carné de identidad ”.

Asimismo, afirmó que “las donaciones se entregaron en su totalidad” y que algunas se realizaron de forma directa y otras se coordinaron posteriormente. “En el informe no existe reparo alguno en el manejo de los recursos. Solo se han identificado situaciones que deben ser mejoradas y subsanadas”, finalizó.