;

Ripamonti por informe de Contraloría: “Vamos a defender que a la gente había que entregarle las necesidades que tenían”

La alcaldesa respondió a las irregularidades detectadas por el organismo en Viña del Mar durante el megaincendio. “Las donaciones se entregaron en su totalidad”, aseguró.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refirió al informe de la Contraloría Regional de Valparaíso, que reveló millonarias irregularidades en la gestión de recursos destinados a enfrentar la emergencia por el megaincendio de febrero de 2024.

El Informe N°503/25 evidenció falencias en el manejo de ingresos, egresos, donaciones y ayudas a damnificados por parte del municipio viñamarino entre febrero de 2024 y abril de 2025.

ADN

Agencia UNO

En detalle, se detectaron problemas de rendición, falta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas.

“Las donaciones se entregaron en su totalidad”

Al respecto, la autoridad comunal explicó que muchos damnificados perdieron sus documentos en el incendio ”y que ante la burocracia estatal, la ayuda privada llegó de inmediato para cubrir urgencias como la alimentación y el resguardo en carpas".

“Existe una trazabilidad impecable de las ayudas entregadas, considerando la magnitud operacional, exigir que existan manuales de procedimiento y un sistema registral perfecto para una emergencia de estas características es insostenible”, añadió.

Revisa también

ADN

En esa línea, Macarena Ripamonti enfatizó que “nosotros vamos a defender que a la gente había que entregarle carpas, alimento, agua, luz y todas las necesidades que tenían, desde bloqueadores hasta una pala para sacar escombros, aun cuando todavía no tenían sus carné de identidad”.

Asimismo, afirmó que “las donaciones se entregaron en su totalidad” y que algunas se realizaron de forma directa y otras se coordinaron posteriormente. “En el informe no existe reparo alguno en el manejo de los recursos. Solo se han identificado situaciones que deben ser mejoradas y subsanadas”, finalizó.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad