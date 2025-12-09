Jefe de campaña de Kast aclara debate por indultos a pedófilos: “Se lo están achacando él, pero no está en el programa de Gobierno”

Durante este martes, Martín Arrau, jefe de campaña del candidato republicano José Antonio Kast, conversó con ADN Hoy y abordó la controversia por los indultos atribuida al abanderado.

En concreto, Arrau aseguró que la propuesta “ no existe en el plan de gobierno ” y que la discusión se ha mezclado de manera incorrecta con un proyecto que se tramita hace años en el Congreso.

En ese contexto, partió señalando que, a su juicio, “esta es la campaña presidencial —desde que yo tengo recuerdo— en la que más cosas le achacan al candidato que no están en el programa”.

“La respuesta es clara. No está en el plan de gobierno ningún tipo de indultos. Ningún tipo de indulto. De hecho, no hay ningún tipo de indulto en el plan de gobierno”, afirmó.

Además, aclaró que la polémica surge por una discusión legislativa que no corresponde a la campaña republicana. “Se está discutiendo una ley sobre indultos o conmutación de penas —creo que se llama así— que tiene muchos años, seis o siete años si no me equivoco, y está en trámite en el Congreso. Entonces: pregúntenle a los parlamentarios o a quien presentó eso, que entiendo que es del Poder Ejecutivo. Es una cosa totalmente ajena a la campaña, totalmente ajena a las propuestas del candidato”.

Los detalles

“Es una discusión parlamentaria, en la cual efectivamente se han evaluado estas situaciones —me imagino, yo no he seguido en detalle esa discusión— y podrán haber conmutaciones de penas para uno u otro caso… será lo que están evaluando en el Poder Legislativo”, señaló.

Arrau sostuvo que cualquier interpretación contraria se aleja de lo que establece el marco legal: “El Estado de derecho es lo que dice la ley y la Constitución. Eso está ahí. Por supuesto: si José Antonio Kast hubiese propuesto hacer algo así, sería distinto. Pero no lo ha propuesto. No está en nuestro plan de gobierno, no está dentro de lo que se ha hablado en esta campaña. Ni siquiera”.

“Él nunca ha dicho que va a indultar. En esta campaña no está en el plan de gobierno, no está planteado. Lo han vinculado a raíz de una discusión parlamentaria de un proyecto que se ingresó hace como siete años, donde un diputado de Republicanos habla de una de las causales, y se lo achacan a Kast”, cerró.