Delegada designada por Kast en Antofagasta gestionó entrega de terrenos fiscales a entidad que ofrecía “sanaciones con médicos fallecidos”

El gobierno de José Antonio Kast oficializó a las personas que asumirán como delegados y delegadas presidenciales en las distintas regiones del país apartir del 11 de marzo. En el caso de Antofagasta, el cargo será ocupado por Katherine López, militante de la UDI y exgobernadora provincial.

López es administradora pública. En 2017 fue electa consejera regional con 2.819 votos, equivalentes al 2,7% de los sufragios, convirtiéndose en la candidata menos votada entre quienes lograron un escaño en la provincia.

Pese a ello, en mayo de 2018 dejó el cargo antes de cumplir su período para asumir como gobernadora provincial, decisión que fue criticada por abandonar tempranamente un puesto de representación popular.

Durante su gestión en 2019, fue una de las personas que lideró la entrega de un terreno fiscal a la agrupación evangélica “Templo Espiritual Luz y Progreso”, organización que ofrecía tratamientos médicos mediante la intervención de “médicos fallecidos” contactados a través de médiums.

La entrega, llevada a cabo por Bienes Nacionales, fue defendida por Katherine López en televisión abierta, donde señaló: “Es sumamente importante darles buen uso a todos estos lugares y, por lo tanto, apoyar a estas organizaciones. Hoy día los vecinos están más tranquilos porque este sitio va a ser utilizado para bienes que van a favorecer a toda la comunidad“.

La medida contó también con el respaldo de la senadora Paulina Núñez (RN), pero fue duramente cuestionada por el Colegio Médico y por organizaciones sociales, que advirtieron riesgos sanitarios y denunciaron un trato desigual frente a otras iniciativas comunitarias que llevaban años solicitando terrenos sin respuesta.

Reacciones internas en Republicanos

La designación de Katherine López como delegada presidencial provocó un fuerte remezón interno en el Partido Republicano de Antofagasta. Según consignó Timeline, pocos minutos después de conocerse la filtración del nombramiento, el grupo de WhatsApp del partido se llenó de reproches y acusaciones, especialmente desde la militancia de base.

Uno de los primeros en manifestar su molestia fue el consejero regional Emilio Mavrakis, quien cuestionó directamente el proceso de selección y el rol que, a su juicio, habrían tenido figuras externas al partido.

“Está claro que no le dan importancia a la región ni al Partido Republicano. Esto fue dirigido por los financistas y a dedo. Habiendo tanta gente con méritos profesionales y políticos en el partido”, escribió.

El propio Mavrakis apuntó luego a Pamela Lucero y a su esposo Andrea Santagostino, ambos identificados por militantes como personas de alto patrimonio y cercanos a José Antonio Kast. En ese contexto, insistió: “Tú sabes que la directiva no tiene injerencia. Los financistas, sí“.

El trasfondo de las críticas radica en la cercanía personal entre Katherine López y el matrimonio Lucero-Santagostino, vínculo que habría influido en su designación por sobre la carta propuesta por el cabildo local republicano, Alejandro Cifuentes.

Sanaciones mediante “médicos fallecidos” y médiums

Un reportaje publicado por El Mercurio de Antofagasta describió en detalle el funcionamiento del llamado “Templo Espiritual Luz y Progreso”, la agrupación evangélica que recibió el terreno fiscal durante la gestión de Katherine López como gobernadora provincial.

Según el relato, las ceremonias se realizaban en un salón con decenas de asistentes, donde una mujer identificada como Margarita oficiaba un extenso sermón frente a un altar con retratos de médicos fallecidos de distintas nacionalidades. “Son los médicos que nos ayudan en nuestras oraciones”, explicaba.

Tras la prédica, los asistentes eran acomodados por ayudantes, denominados “instrumentos”, en cerca de cincuenta camas cubiertas con mantas verdes. Quienes no alcanzaban espacio eran ubicados en sillas y cubiertos con mantos blancos. Durante el ritual, los fieles permanecían dormidos mientras Margarita aseguraba ser contactada por los espíritus de médicos fallecidos que, según su relato, buscaban completar tratamientos inconclusos.

“Me encuentro concentrada en otras labores”

Desde el círculo cercano de la futura delegada presidencial señalaron a Radio ADN que el inmueble correspondía a una casa okupa. Afirman que, cuando Katherine López era gobernadora, envió en más de una ocasión órdenes de desalojo, las que no fueron acatadas. Posteriormente, solicitó a Bienes Nacionales que ejecutara el desalojo.

Eventualmente, apareció esta iglesia, a la cual finalmente se le entregó el inmueble. Desde el partido recalcan que ella actuó en su calidad de gobernadora y que las gobernaciones cuentan con recursos limitados.

Consultada por Radio ADN sobre su versión de los hechos, la próxima delegada de la capital regional comentó: “Esa entrega fue realizada por Bienes Nacionales. Por mi parte, en este momento me encuentro concentrada en otras labores”.