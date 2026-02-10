Sobreprecios y pagos sin respaldo: Contraloría detecta irregularidades en gestión de recursos por megaincendio en Valparaíso
Las observaciones apuntan a montos millonarios e involucran a municipalidades, la Delegación Presidencial Regional y la Dirección Regional de Arquitectura.
La Contraloría General de la República emitió cinco informes de auditoría que revelan importantes falencias en la gestión de recursos destinados a enfrentar la emergencia generada por el megaincendio de febrero de 2024 en la región de Valparaíso.
En detalle, se detectó pagos sin acreditación y debilidades contractuales por más de $586 millones en compras efectuadas por la Delegación Presidencial Regional, advirtiéndose posibles sobreprecios y uso injustificado del trato directo.
Asimismo, según uno de los informes, la Municipalidad de Quilpué incurrió en gastos improcedentes y se detectaron problemas en la entrega de ayudas, además de deficiencias en la gestión de personal y proyectos.
Falencias en Municipalidad de Viña del Mar
Por otro lado, se evidenció falencias en el manejo de ingresos, egresos, donaciones y ayudas a damnificados por parte de la Municipalidad de Viña del Mar entre febrero de 2024 y abril de 2025.
Entre las principales observaciones de la Contraloría destacan problemas de rendición, falta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas.
Revisa también
En la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso, se detectó un pago indebido que supera los $434 millones por trabajos de demolición no realizados o ejecutados parcialmente.
Finalmente, otro de los informes estableció pagos no acreditados por más de $782 millones asociados a demoliciones en el sector El Olivar, con irregularidades en la adjudicación, eventuales sobreprecios y falencias en los respaldos.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.