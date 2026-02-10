Sobreprecios y pagos sin respaldo: Contraloría detecta irregularidades en gestión de recursos por megaincendio en Valparaíso

La Contraloría General de la República emitió cinco informes de auditoría que revelan importantes falencias en la gestión de recursos destinados a enfrentar la emergencia generada por el megaincendio de febrero de 2024 en la región de Valparaíso.

En detalle, se detectó pagos sin acreditación y debilidades contractuales por más de $586 millones en compras efectuadas por la Delegación Presidencial Regional, advirtiéndose posibles sobreprecios y uso injustificado del trato directo.

Agencia UNO Ampliar

Asimismo, según uno de los informes, la Municipalidad de Quilpué incurrió en gastos improcedentes y se detectaron problemas en la entrega de ayudas , además de deficiencias en la gestión de personal y proyectos.

Falencias en Municipalidad de Viña del Mar

Por otro lado, se evidenció falencias en el manejo de ingresos, egresos, donaciones y ayudas a damnificados por parte de la Municipalidad de Viña del Mar entre febrero de 2024 y abril de 2025.

Entre las principales observaciones de la Contraloría destacan problemas de rendición, falta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas.

En la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso, se detectó un pago indebido que supera los $434 millones por trabajos de demolición no realizados o ejecutados parcialmente.