El programa contempla 120 horas de estudio para sus participantes.

Sebastián Escares

¿Buscas ser un experto? Institución de educación superior lanza diplomado para formar “maestros cerveceros”

Si eres un fanático de la cerveza, podría interesarte el diplomado que se lanzó recientemente para crear maestros cerveceros en Chile.

“Diplomado Maestro Cervecero” es el nombre del curso desarrollado por Inacap y Cervecería Kunstmann, cuyo objetivo es entregar competencias para quienes elaboran cervezas artesanales en la región de Los Ríos y otras regiones del país.

El inédito diplomado busca ofrecer herramientas a los estudiantes para potenciar las técnicas avanzadas en la elaboración del brebaje.

¿Cómo es el Diplomado Maestro Cervecero?

Mediante clases teóricas y prácticas presenciales, los 15 estudiantes que componen la primera edición del programa (provenientes de la región de Los Ríos y Los Lagos) podrán acceder al aprendizaje en un entorno real de producción.

Se otorgarán herramientas para la evaluación y selección de materias primas adecuadas que se requieren para cada tipo de cerveza. Además, el diplomado ahonda en técnicas avanzadas como el Dry Hop para extraer y potenciar tanto aromas como sabores únicos del lúpulo.

El vicerrector de Inacap Valdivia, Francisco Wittwer, detalló que “este diplomado desarrollado en conjunto con Cervecería Kunstmann, tiene la virtud de ser muy práctico, con profesores que están en la industria o tienen mucha experiencia, por lo que las personas que lo han cursado tendrán un aprendizaje muy significativo que contribuirá a las empresas y emprendimientos que ellos llevan a cabo".

Los participantes del diplomado darán por finalizado el programa una vez que aprueben su proyecto final, en el cual cada participante debe elaborar su propia cerveza mediante los conocimientos adquiridos en las 120 horas de estudio que contempla el curso.

Tras esta primera versión del Diplomado Maestro Cervecero, en mayo se llevará a cabo una segunda versión del programa.

