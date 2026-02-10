“Eleva significativamente el riesgo de...” País sudamericano emite alerta por efectos adversos de inyecciones para adelgazar / Tatsiana Volkava

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) emitió una alerta de farmacovigilancia para advertir sobre el riesgo de pancreatitis aguda asociado al uso indebido de medicamentos agonistas del receptor GLP-1, conocidos popularmente como “inyecciones para adelgazar”.

La medida tiene como objetivo que estos remedios farmacéuticos deban utilizarse bajo prescripción y seguimiento médico. Actualmente, al menos seis casos fatales de pancreatitis se someten a investigación en Brasil.

“La Anvisa destaca que el uso indiscriminado y fuera de las indicaciones autorizadas, especialmente para el adelgazamiento sin necesidad clínica, eleva significativamente el riesgo de efectos adversos y dificulta el diagnóstico precoz de complicaciones graves, como la pancreatitis aguda”, señaló el ente regulador en un comunicado.

Además, explicó que, si bien el riesgo de pancreatitis ya figura en los prospectos autorizados en Brasil para sustancias como dulaglutida, liraglutida, semaglutida y tirzepatida, el aumento de notificaciones en el escenario nacional e internacional exige reforzar las orientaciones de seguridad.

Según la agencia, estos cuadros pueden incluir formas necrotizantes y potencialmente fatales.

Casos fatales y eventos adversos

Pese a la advertencia, la Anvisa aclaró que no se produjo ningún cambio en la relación entre riesgos y beneficios de estos medicamentos y que, cuando se utilizan de acuerdo con las indicaciones y modos de uso aprobados, los beneficios terapéuticos continúan superando los efectos adversos.

En Brasil, entre 2020 y el 7 de diciembre de 2025, se contabilizaron 145 notificaciones de sospechas de eventos adversos y seis casos con desenlace fatal bajo análisis.

La preocupación por estos eventos fue uno de los motivos que llevó a la Anvisa a determinar, en junio del año pasado, que farmacias pasaran a retener la receta médica para la venta de estos fármacos.