Empresa de cervezas chilena se va a la quiebra: revelan las millonarias deudas que tiene

La firma es conocida por un emblemático bar ubicado en la comuna de Ñuñoa.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Anton Vierietin

Esta semana se dio a conocer la quiebra de la Sociedad Comercializadora de Cervezas Pío Nono Limitada, empresa que también es conocida como HBH Pío Nono.

Se trata de la firma que está detrás del Bar HBH, un clásico de la comuna de Ñuñoa específicamente ubicado en Chile España con Irarrázaval justo frente a la estación de Metro de la Línea 3.

“A pesar de los esfuerzos realizados, mi representado no ha logrado alcanzar los niveles de rentabilidad que tenía el negocio con posterioridad a la pandemia”, dice un extracto del texto que se presentó ante el 15° Juzgado Civil de Santiago.

El proyecto había nacido en el año 1994 en Temuco, especializándose en cervezas artesanales, y en 1997 se instaló en su sucursal de Santiago.

Los documentos del caso revelan que la deuda principal de la sociedad es con Banco de Chile, por más de $82 millones. A ello se suman obligaciones previsionales con AFP Capital y Provida, que en conjunto superan los $28 millones. En total, los pasivos declarados rondan los $110 millones.

La empresa también reconoció litigios previos con Banco de Chile, originados en 2023. Entre ellos figura un pagaré impago por $5 millones y tres juicios ligados a créditos Fogape, con montos de $24, $43 y $57 millones, respectivamente.

En materia laboral, se informaron deudas cercanas a $100 millones, incluyendo pagos pendientes al propio Sebastián Trombert, representante legal, y a su hermano Eduardo.

Los bienes ofrecidos para liquidación voluntaria corresponden principalmente a mobiliario y equipos del bar, valorizados en unos $26 millones. En paralelo, un reporte de Equifax registró 74 documentos impagos por cerca de $154 millones, detalla uno de los anexos de la causa.

ADN

Foto: Facebook.

