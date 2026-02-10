Sernac denuncia a supuesta empresa de cuchillos ante el Ministerio Público por eventual estafa: consejos para no caer / Thomas Barwick

Mucho cuidado: luego de recibir decenas de reclamos por parte de consumidores, el Sernac Regional de Magallanes denunció ante el Ministerio Público a la supuesta empresa Espartacus Chile por el eventual delito de estafa y apropiación indebida.

Esta acción se tomó luego de detectar que el proveedor —que no cuenta con registros ni antecedentes formales en los sistemas del Sernac— ofrece productos, principalmente cuchillería, informando plazos de entrega de hasta 40 días; sin embargo, transcurrido dicho plazo, éstos no son entregados.

Los clientes, quienes han pagado sumas significativas de dinero, relatan que al no recibir los productos han intentado contactarse a través de la página web https://espartacuschile.com sin obtener respuesta.

Los estafados señalan la inexistencia de canales de atención al cliente y advierten que el único correo informado en el sitio web tiene su bandeja de entrada llena, lo que impide cualquier comunicación.

Entre los reclamos que recibió el Servicio, las personas acusan un incumplimiento sistemático en la entrega de productos adquiridos en línea. La empresa tampoco cuenta con una tienda física ni teléfonos de contacto, lo que imposibilita una respuesta efectiva.

¿Cómo no caer en estafas?

Al inicio de la investigación, se consideró que la supuesta empresa infringía la Ley de Protección al Consumidor por publicidad engañosa, incumplimiento en la entrega y falta de información veraz y oportuna a lo que se agrega la ausencia de una dirección comercial.

Sin embargo, dada la imposibilidad de identificar y localizar al proveedor, sumado al patrón de incumplimiento irregular y repetitivo, el organismo determinó que los hechos podrían constituir los delitos de estafa y apropiación indebida, según lo establecen los artículos 468 y 470 del Código Penal. Por ello, se presentó la denuncia ante el Ministerio Público.

“Quizás en este momento hay personas comprando en la página ya que no está bloqueada. Debemos abstenernos de adquirir productos o servicios de supuestas empresas que no cumplen con estándares mínimos de formalidad, como números de contacto u oficina física, o que tienen cerrados los comentarios en redes sociales”, señaló el Director Regional de Magallanes, Matías Salazar Barrera.