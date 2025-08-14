;

Cerveza chilena es seleccionada como la mejor del mundo por segunda vez en los World Beer Awards

Cada año en Londres se califican a cientos de cervezas internacionales para elegir las mejores, que se dividen en diez categorías.

Uno de los eventos cerveceros más importantes a nivel internacional, los World Beer Awards, ha galardonado a la cervecería Kross como la mejor del mundo con la cerveza Stout, coleccionando un total de cuatro galardones en conjunto con otras secciones.

El jurado presente por expertos del área, entregó a Kross los siguientes reconocimientos:

  • Oro en Country Winner y World’s Best, para Kross Stout.
  • Plata en Flavoured Beer para Kross Berries.
  • Plata en Hoppy Pilsner para Kross Pils.
  • Plata en Pale Beer para Kross Golden.

El co-fundador y Brewmaster de Kross Asbjorn Gerlach, comenta que cada medalla reconoce el trabajo, cariño y pasión que tiene la cervecería.

Respecto al reconocimiento de mejor cerveza mundial, comenta lo siguiente: “Que nuestra Stout, la primera cerveza que creamos, esté entre las mejores del mundo y que Berries haya ganado su primera medalla, son hitos que nos llenan de orgullo. Representar a Chile en este escenario es un enorme honor”.

Esta es la segunda vez que la cervecería Kross gana el hito de World ‘s Best, siendo 2023 la primera.

