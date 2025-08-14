Cerveza chilena es seleccionada como la mejor del mundo por segunda vez en los World Beer Awards

Este es el truco casero con el que puedes enfriar la cerveza muy rápido / Krit of Studio OMG

Uno de los eventos cerveceros más importantes a nivel internacional, los World Beer Awards, ha galardonado a la cervecería Kross como la mejor del mundo con la cerveza Stout, coleccionando un total de cuatro galardones en conjunto con otras secciones.

El jurado presente por expertos del área, entregó a Kross los siguientes reconocimientos:

Oro en Country Winner y World’s Best, para Kross Stout.

en para Plata en Flavoured Beer para Kross Berries.

en para Plata en Hoppy Pilsner para Kross Pils.

en para Plata en Pale Beer para Kross Golden.

El co-fundador y Brewmaster de Kross Asbjorn Gerlach, comenta que cada medalla reconoce el trabajo, cariño y pasión que tiene la cervecería.

Respecto al reconocimiento de mejor cerveza mundial, comenta lo siguiente: “Que nuestra Stout, la primera cerveza que creamos, esté entre las mejores del mundo y que Berries haya ganado su primera medalla, son hitos que nos llenan de orgullo. Representar a Chile en este escenario es un enorme honor”.

Esta es la segunda vez que la cervecería Kross gana el hito de World ‘s Best, siendo 2023 la primera.