Cerveza chilena es seleccionada como la mejor del mundo por segunda vez en los World Beer Awards
Cada año en Londres se califican a cientos de cervezas internacionales para elegir las mejores, que se dividen en diez categorías.
Uno de los eventos cerveceros más importantes a nivel internacional, los World Beer Awards, ha galardonado a la cervecería Kross como la mejor del mundo con la cerveza Stout, coleccionando un total de cuatro galardones en conjunto con otras secciones.
El jurado presente por expertos del área, entregó a Kross los siguientes reconocimientos:
- Oro en Country Winner y World’s Best, para Kross Stout.
- Plata en Flavoured Beer para Kross Berries.
- Plata en Hoppy Pilsner para Kross Pils.
- Plata en Pale Beer para Kross Golden.
El co-fundador y Brewmaster de Kross Asbjorn Gerlach, comenta que cada medalla reconoce el trabajo, cariño y pasión que tiene la cervecería.
Más información
Respecto al reconocimiento de mejor cerveza mundial, comenta lo siguiente: “Que nuestra Stout, la primera cerveza que creamos, esté entre las mejores del mundo y que Berries haya ganado su primera medalla, son hitos que nos llenan de orgullo. Representar a Chile en este escenario es un enorme honor”.
Esta es la segunda vez que la cervecería Kross gana el hito de World ‘s Best, siendo 2023 la primera.