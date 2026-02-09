;

“Ni siquiera me da rabia, me da pena”: Vasco Moulian dispara contra comediante del Festival de Viña 2026

Durante los últimos días, el Pastor Rocha, carta confirmada para la parrilla del humor en la Quinta Vergara, ha sido cuestionado por una parte del mundo evangélico.

Javier Méndez

Durante la última semana, uno de los comediantes confirmados para el Festival de Viña 2026 ha estado en el centro de algunas críticas. Se trata del Pastor Rocha, quien ha despertado cuestionamientos por parte de un sector del mundo evangélico en el país.

Hace algunos días, y en diálogo con el programa Contigo en la Mañana, el pastor Hugo Albornoz expresó su rechazo a las rutinas de popular humorista de las redes sociales.

Hace lo que quiere con las mamitas solteras como objetos sexuales. No hay tapujos ni horario, no le importa si hay niños presentes, todo su show es de doble sentido”, acusó el líder religioso.

En tanto, el domingo por la noche toda la situación fue analizada en profundidad por el programa Primer Plano. Ahí, Vasco Moulian disparó.

“Hay un grupo importante de personas en Chile, y en el mundo, que profesan la religión cristiana. Él es un pastor, un tipo bien preparado, sabe más que yo de la Biblia, sin embargo se burla de Dios, de la palabra del Señor”, sostuvo.

“Como dice el segundo mandamiento, no hay que tomar la palabra de Dios en vano, y con eso ya me basta. Ni siquiera me da rabia, porque hay personas en la farándula que me dan rabia; a mí me pasa algo más profundo: me da pena”, añadió.

Yo creo que la Iglesia Católica no se ha tocado. Por algo no hay curita. Yo creo que Mega sería incapaz, sin embargo, la iglesia cristiana siempre es vapuleada", concluyó.

