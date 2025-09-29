;

Tras error en “Contigo en la Mañana”: confirman multa al canal Chilevisión por sensacionalismo

La Corte de Santiago ratificó una sanción económica impuesta por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

La Corte de Santiago confirmó una multa contra Chilevisión, tras un error cometido durante la emisión del programa liderado por Julio César Rodríguez, Contigo en la Mañana.

En cifras, el Consejo Nacional de Televisión había sancionado a la estación privada con 21 UTM, vale decir, $1.454.565. Se acusó de una cobertura sensacionalista.

La sanción se aplicó porque, el 23 de abril de 2024, se mostró contenido considerado inapropiado para menores. “Elementos que se aparan de la necesidad informativa”, dice el fallo.

Las imágenes mostraron personas siendo arrestadas, armas y hasta una granada como parte de un registro sobre la organización criminal “Los Gallegos" y 38 imputados de la misma.

En detalle, todo fue transmitido entre 08:49 y 09:13 horas, horario de protección para niños y niñas menores de 18 años que resguarda el bienestar y estabilidad de estos.

Previo a la última actualización, el canal había interpuesto un recurso de apelación intentando dejar sin efecto o rebajar la multa impuesta por el CNTV. Se señaló que el caso la información era “un hecho de evidente interés público”.

La sanción aplicada se encuentra dentro de las facultades legales y constitucionales del Consejo Nacional de Televisión (...) la multa es proporcional a los hechos constitutivos de la infracción, concluyó la justicia.

El registro completo fue el siguiente:

