;

Vasco Moulian dispara contra popular influencer: “¿Cómo va a estar todo el día viendo tele, ese pobre hue...?”

“Aquí sentadito me he ganado el cariño de mucha gente que ve mis reacciones”, dijo el aludido.

Javier Méndez

Vasco Moulian dispara contra popular influencer: “¿Cómo va a estar todo el día viendo tele, ese pobre hue...?”

Fiel a su estilo sin filtro, esta semana el Vasco Moulian lanzó un dardo contra un conocido creador de contenido: Francisco Rojas, la mente detrás de Canal de Pancho. “Le tengo compasión y un poco de lástima”, partió.

“¿Cómo va a estar todo el día viendo tele, ese pobre hue...? En una pieza chica", dijo en el programa web Seré Weón? en el canal de YouTube Yuly.

“Yo lo quedo mirando y me da pena. Lo veo y me da pena. Cuando va a Primer Plano lo miro y le digo: ‘Chucha, vo’ eri normal hue...?’”, siguió

“No va Primer Plano”, corrigió Danilo21. “A Fiebre de Baile va”, reculó Moulian.

Revisa también:

ADN

Canal de Pancho respondió

El streamer en cuestión no se quedó callado y entregó su respuesta. “Oye Vasco, ¿con qué cara? Todas las semanas te funan, siempre te mandas comentarios desubicados, pasas pidiendo disculpas y no sabes actuar", partió el influencer.

“Pero, después en persona (dices): ‘Hola Pancho, ¿cómo estás? oh, bacán. Oye, hagamos un live en TikTok. Por favor republícame que quiero ser tiktoker", relató.

Aquí sentadito me he ganado el cariño de mucha gente que ve mis reacciones y si no les gusta ver mi cara puede ver los canales de televisión y listo, se acaba el problema”, añadió.

“Vasco, no llore tanto”, remató Pancho desde La Serena.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad