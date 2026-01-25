Vasco Moulian dispara contra popular influencer: “¿Cómo va a estar todo el día viendo tele, ese pobre hue...?”

Fiel a su estilo sin filtro, esta semana el Vasco Moulian lanzó un dardo contra un conocido creador de contenido: Francisco Rojas, la mente detrás de Canal de Pancho. “Le tengo compasión y un poco de lástima”, partió.

“¿Cómo va a estar todo el día viendo tele, ese pobre hue...? En una pieza chica", dijo en el programa web Seré Weón? en el canal de YouTube Yuly.

“Yo lo quedo mirando y me da pena. Lo veo y me da pena. Cuando va a Primer Plano lo miro y le digo: ‘Chucha, vo’ eri normal hue...?’”, siguió

“No va Primer Plano”, corrigió Danilo21. “A Fiebre de Baile va”, reculó Moulian.

Canal de Pancho respondió

El streamer en cuestión no se quedó callado y entregó su respuesta. “Oye Vasco, ¿con qué cara? Todas las semanas te funan, siempre te mandas comentarios desubicados, pasas pidiendo disculpas y no sabes actuar", partió el influencer.

“Pero, después en persona (dices): ‘Hola Pancho, ¿cómo estás? oh, bacán. Oye, hagamos un live en TikTok. Por favor republícame que quiero ser tiktoker", relató.

“Aquí sentadito me he ganado el cariño de mucha gente que ve mis reacciones y si no les gusta ver mi cara puede ver los canales de televisión y listo, se acaba el problema”, añadió.

“Vasco, no llore tanto”, remató Pancho desde La Serena.