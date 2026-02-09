PC presiona a Presidente Boric para que Chile entregue ayuda a Cuba frente al bloqueo de EE.UU.: “Deberían solidarizar con el pueblo cubano”
El partido llamó al Ejecutivo a impulsar apoyo humanitario y político, citando el impacto energético y sanitario que enfrenta la isla por las sanciones.
El Partido Comunista (PC) llamó al Presidente Gabriel Boric a solidarizar con Cuba mediante ayuda humanitaria y apoyo político, en medio de la crisis que enfrenta la isla y que la colectividad atribuye al bloqueo económico de Estados Unidos.
El llamado se reforzó tras el anuncio del gobierno de México, que enviará 814 toneladas de ayuda humanitaria a la población cubana. Desde el PC esperan que Chile adopte una medida similar.
El diputado Boris Barrera (PC) afirmó a La Tercera que el endurecimiento del bloqueo ha impedido el suministro de petróleo, afectando servicios básicos.
“Esperamos que nuestro gobierno pueda generar toda la ayuda necesaria”, dijo, advirtiendo que sin energía “no va a funcionar el sistema eléctrico (…) ni los hospitales”.
“Es una asfixia económica”
En tanto, la diputada Carmen Hertz (PC) sostuvo que “ante un bloqueo criminal de EE.UU., los países latinoamericanos deberían solidarizar con el pueblo cubano”, y planteó que “todos los países decentes del mundo deberían apoyar a Cuba”.
Por su parte, el presidente del PC, Lautaro Carmona, señaló a través de X que “la asfixia económica producto de la intensificación del criminal bloqueo contra Cuba provoca estragos en la población y los servicios básicos”, y llamó a “intensificar la solidaridad política y material”.
La postura del PC ha generado debate en la izquierda, mientras el Gobierno aún no define si adoptará acciones concretas en esta línea.
