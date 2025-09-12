;

Trabajadores de CCU iniciarán huelga este lunes por conflicto contractuales con la empresa

El rechazo a la propuesta de la compañía por el bono de producción mantiene la negociación estancada y eleva la posibilidad de paralización.

Martín Neut

Planta Cachantún de CCU

Planta Cachantún de CCU / Foto ccu.cl

Los trabajadores de la planta Cachantún, perteneciente a CCU del grupo Luksic, podrían iniciar una huelga este lunes 15 de septiembre a las 7:00 horas, luego de 17 sesiones de negociación colectiva sin acuerdo.

El período de mediación obligatoria concluyó este viernes 12 de septiembre, y hasta ahora no hay avances en la conciliación entre la empresa y los trabajadores de las instalaciones de Coinco, región de O’Higgins.

El conflicto central es el bono de gestión, equivalente a cerca del 30 % del sueldo líquido, que hasta ahora se calcula según eficiencia, calidad, merma y seguridad.

La empresa propone reemplazarlo por el sistema OPINONA (“Indicador de Desempeño Operativo No Orden No Actividad”), que “transfiere al trabajador aspectos de la producción que no están en sus manos”, explicó el dirigente sindical Darío Herrera.

Todo en el contexto del 175 aniversario de CCU

El 28 de agosto, todos los trabajadores votaron a favor de la huelga. Herrera afirmó: “La última oferta de la empresa es igual al contrato actual que fue negociado hace dos años atrás”.

Herrera advirtió que la huelga no es un objetivo, pero que su concreción es inminente: “Para nadie la huelga es un objetivo, pero su realización está a la vuelta de la esquina” y destacó que los trabajadores están “más unidos que nunca”.

La paralización ocurriría en el marco de la celebración de los 175 años de CCU, hecho que los trabajadores reconocen con orgullo, pero advierten que la huelga podría ser inevitable si la compañía mantiene su postura.

