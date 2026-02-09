;

Ministra Arredondo defiende asignación de fondos a “festival de cine porno” tras críticas de la UDI: “No dependan de la mirada política”

La titular de Cultura recalcó que la evaluación de proyectos es técnica y no gubernamental.

Martín Neut

Carolina Arredondo

Carolina Arredondo / VICTOR HUENANTE

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, respondió a los cuestionamientos de la UDI por el financiamiento estatal —superior a $64 millones— entregado a un evento que desde la oposición calificaron como un “festival porno”.

La polémica derivó en críticas directas a la secretaria de Estado y en solicitudes para que el presidente Gabriel Boric se pronunciara sobre el tema.

Frente a las acusaciones, Arredondo defendió el sistema de asignación de recursos culturales y recalcó que las autoridades políticas no intervienen en la evaluación de los proyectos financiados.

Repuesta de Arredondo

A través de su cuenta de X, sostuvo que este mecanismo busca resguardar la autonomía de los fondos y evitar que dependan de criterios políticos.

En ese contexto, la ministra apuntó a sectores de la oposición por intentar instalar un cuestionamiento general al financiamiento cultural. “Las autoridades políticas no evalúan fondos en cultura, justamente para que estos no dependan de la mirada política del gobierno de turno”, afirmó.

“Lo que queda claro de esta polémica es que algunos vienen a cuestionarlo todo para intentar quitar recursos y justificar recortes en cultura”, enfatizó la secretaria de Estado.

