Maestro cervecero de “Cerros de Chena”: “Lo que hace buena a una cerveza es su alta tomabilidad”

En el Ciudadano ADN conversamos con Raúl Fariña, maestro cervecero de la cervecería Cerros de Chena, productora artesanal que se unió a Escudo para crear una bebida alcohólica inédita que se encuentra disponible a través de La Barra.cl

¿Cómo se fermentó esta unión de una fábrica de “birras” grande junto a una microcervecería? En palabras del maestro de Cerros de Chena, “ellos (Escudo) estaban en búsqueda de hacer esta cerveza colaborativa, y dentro del estudio que hicieron, se fijaron en la historia que teníamos como cervecería”.

“Eso los inspiró a ellos a fijarse en nosotros y a querer hacer algo en conjunto. Nos propusieron una alternativa de hacer una cerveza colaborativa y para nosotros nos pareció súper buena idea. El lado humano es lo que más rescato de todo esto, conocimos a Fabián Fernández, que es el maestro cervecero de Escudo”, narró Fariña.

El origen de la cervecería Cerros de Chena

Por otra parte el entrevistado contó el origen de su microcervecería, la cual surgió por el año 2007.

“Soy ingeniero químico de profesión y ahí la motivación era que siempre me gustó mucho el emprendimiento. Tuve la oportunidad de trabajar en algunas empresas mineras del área y no me satisfacían del todo. Dije ‘voy a buscar un proyecto'”, dijo Fariña, quien luego comentó que tras una investigación realizada junto a una compañera, descubrió el mundo de las cervezas artesanales.

“Me di cuenta que era súper entretenido en muchos aspectos ligados a lo que más me gusta, que es la química y también a independizarme como emprendedor. Desde ahí surgieron las motivaciones principales”, relató.

¿Cuál es la gracia de una buena cerveza?

Finalmente el maestro cervecero se tomó el tiempo de explicar las virtudes de una buena “pilsen”.

“Hay varias cosas, pero creo que dentro de todas las gamas de cervezas que hay, lo que hace buena a una cerveza es su alta tomabilidad”, explicó Fariña.

En esa línea el entrevistado agregó que una alta tomabilidad se refiere a que “puedes tomar en abundancia sin tener que dejar de beber más allá del grado alcohólico, de la maltosidad o del amargor”.

“Esto la hace muy importante a la hora de elegir una cerveza”, cerró.