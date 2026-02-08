¿Cuánto le pagarán a Bad Bunny por su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026?

La noche de este domingo 8 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl LX, el evento deportivo más importante en norteamérica pero que va mucho más allá de la cancha.

Si bien el centro de todo es la Final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), donde jugarán New England Patriots contra Seattle Seahawks, gran parte de las miradas se van fuera del deporte y se centran en el espectáculo.

Y es que cada detalle es interesante por sí mismo, desde los avances de series y películas hasta los anuncios comerciales. Pero sin duda que el show musical de medio tiempo es un tema aparte.

Hay que recordar que en esta oportunidad el encargado de animar la fiesta será Bad Bunny, protagonizando una de las actuaciones de más controversiales de los últimos años, al menos desde la previa.

La elección ha estado cargada de polémicas debido al choque cultural que genera en Estados Unidos, ya que se apunta a una función mayoritariamente en español en un evento que marca la identidad de los estadounidense.

Además, el puertorriqueño llega de la mano de su último álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, fuertemente marcado por sus raíces boricuas y haciendo gala del orgullo latino. Todo esto en medio de un escenario complejo en tierras estadounidenses con todo lo que ocurre con el actuar del ICE.

Bajo este contexto surge una duda no menor y que siempre da mucho de qué hablar:

¿Cuánto le pagarán al ‘Conejo Malo’?

Lo primero a tener en cuenta es que estamos hablando de un evento televisado para todo el mundo y solo en EE. UU. lo siguen más de 120 millones de personas. En tanto, considerando números globales, las proyecciones para este año rondan los 160 o incluso, las más optimistas, 185 millones.

Sin embargo, a pesar de tener audiencias espectaculares, esto no tiene una relación directa con el monto económico que reciben los artistas que ofrecen su show musical.

Para este medio tiempo del Super Bowl 2026 Bad Bunny no será la excepción y recibirá el pago “mínimo sindical” tasado en unos $1.000 dólares (aproximadamente 854.700 pesos chilenos).

Esto no es para nada raro, ya que se guía bajo la política de la NFL que apela a “cubrir únicamente los gastos operativos y de traslado, mientras que los artistas principales cobran el monto simbólico que fija el sindicato“.

A modo de ejemplo, hay que recordar que el artista estadounidense Usher cobró solo $671 dólares por el show principal en 2024, sumado a un monto de $1.800 por los ensayos previos. En tanto, Kendrick Lamar en 2025 recibió aproximadamente $1.000 dólares por día para los ensayos y por la actuación, algo similar a lo que ocurre con Bad Bunny.