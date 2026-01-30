;

VIDEO. Pepsi revive la “Guerra de las colas” con provocador anuncio para el Super Bowl 2026

¿Vuelve la época dorada del marketing ofensivo?

José Campillay

Pepsi revive la “Guerra de las colas” con provocador anuncio para el Super Bowl 2026

¿Vuelve la “Guerra de las colas”? El Super Bowl 2026, que se disputará el 8 de febrero, y más allá de lo que pueda pasar en materia deportiva en el enfrentamiento entre New England Patriots y Seattle Seahawks, hay grandes expectativas en materia de marketing.

Además del show de mediotiempo protagonizado por Bad Bunny, el evento contará una vez más con un espacio importante para proyectar diversos anuncios publicitarios.

Para la LX edición de la final de la NFL llama la atención un spot que presentó Pepsi con motivo del gran suceso deportivo revivieron una estrategia que dio mucho de qué hablar en épocas anteriores: tomar una ofensiva directa contra su clásico rival, Coca Cola.

Desde la compañía reactivaron su emblemática competencia de sabor ‘Pepsi Challenge’ utilizando un guiño directo al oso polar característico de su rival para avivar la histórica disputa entre los colosos de refrescos.

La pieza publicitaria, bautizada como La Elección, presenta al oso polar en una prueba de cata a ciegas entre Pepsi Zero Azúcar y Coca-Cola Zero Azúcar.

El comercial generó diversas reacciones en redes sociales y lleva a los cibernautas a preguntarse si habrá respuesta de Coca Cola.

La “Guerra de las colas” fue una rivalidad entre ambas marcas durante el siglo XX, donde los equipos creativos de cada compañía apelaban a su ingenio para atacar a su rival en comerciales.

