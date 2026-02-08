;

Super Bowl 2026: cómo y dónde ver en Chile el show de Bad Bunny

El artista puertorriqueño será el encargado del espectáculo musical en la final de la NFL.

Verónica Villalobos

Santiago

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presentará este domingo 8 de febrero en el show de medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos televisivos más vistos a nivel mundial. El espectáculo se realizará durante la final de la NFL, que este año enfrenta a los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El artista llega a este escenario en uno de los momentos más destacados de su carrera, tras una exitosa gira internacional y recientes premios que han reforzado su posición como figura global de la música latina. Esta será su primera vez liderando el tradicional espectáculo del entretiempo.

En los días previos, su participación generó debate en redes sociales e incluso una petición en línea que buscaba impedir su presentación. Sin embargo, el show se mantiene sin cambios y el propio cantante adelantó que incluirá invitados y sorpresas durante su actuación.

En Chile, la presentación de medio tiempo está prevista aproximadamente entre las 22:00 y las 22:30 horas. La transmisión se podrá seguir por ESPN en televisión por cable y también a través de la plataforma de streaming Disney+.

