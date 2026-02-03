;

¿Tienes tu favorita? Estas son algunas de las películas que podrían presentar un avance en el Super Bowl 2026

La Final de la NFL es un escenario perfecto para promocionar los próximos estrenos del cine y el streaming.

José Campillay

¿Tienes tu favorita? Estas son algunas de las películas que podrían presentar un avance en el Super Bowl 2026

Cada vez falta menos para el Super Bowl LX, el evento deportivo más importante en Estados Unidos que reúne a millones de personas de todo el mundo frente a las pantallas, además de los afortunados que dirán presente en el estadio.

Y si bien se trata de la gran Final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), de la cual los fanáticos estarán especialmente atentos, aquellos que no siguen muy de cerca la competencia mantienen altas expectativas en los eventos complementarios.

Además del show de medio tiempo, que suele robarse todas las miradas desde la previa y que en esta oportunidad estará a cargo de Bad Bunny, las proyecciones dentro del espacio publicitario también juegan un rol clave.

Revisa también:

ADN

Junto a las grandes marcas que pagan millones para aparecer aunque sea algunos segundos, las productoras cinematográficas también hacen lo propio para promocionar sus títulos.

En este sentido, cada año el hype se eleva por lo más alto con la intriga y rumores de los tráiler y teaser que se podrían presentar.

A continuación, te dejamos una lista con algunos de los avances que podrían presentarse durante el Super Bowl 2026 que se llevará a cabo este domingo 8 de febrero a partir de las 20:30 horas:

  • Toy Story 5
  • The Mandalorian & Grogu
  • Scream 7
  • Minios 3
  • Super Mario Galaxy
  • El día de a revelación

Estas son solo algunas de las opciones probables, pero así como pueden no estar presente, también es posible que se sumen algunas otras sorpresas.

Por otra parte, franquicias como DC Studios apuntan a ser la gran ausente. Lo mismo ocurriría con Marvel Studios, a pesar de que muchos esperarían a ver algo más de Avengers: Doomsday. De todas formas, aún no hay nada confirmado y solo queda esperar.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad