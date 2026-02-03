¿Tienes tu favorita? Estas son algunas de las películas que podrían presentar un avance en el Super Bowl 2026

Cada vez falta menos para el Super Bowl LX, el evento deportivo más importante en Estados Unidos que reúne a millones de personas de todo el mundo frente a las pantallas, además de los afortunados que dirán presente en el estadio.

Y si bien se trata de la gran Final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), de la cual los fanáticos estarán especialmente atentos, aquellos que no siguen muy de cerca la competencia mantienen altas expectativas en los eventos complementarios.

Además del show de medio tiempo, que suele robarse todas las miradas desde la previa y que en esta oportunidad estará a cargo de Bad Bunny, las proyecciones dentro del espacio publicitario también juegan un rol clave.

Junto a las grandes marcas que pagan millones para aparecer aunque sea algunos segundos, las productoras cinematográficas también hacen lo propio para promocionar sus títulos.

En este sentido, cada año el hype se eleva por lo más alto con la intriga y rumores de los tráiler y teaser que se podrían presentar.

A continuación, te dejamos una lista con algunos de los avances que podrían presentarse durante el Super Bowl 2026 que se llevará a cabo este domingo 8 de febrero a partir de las 20:30 horas:

Toy Story 5

The Mandalorian & Grogu

Scream 7

Minios 3

Super Mario Galaxy

El día de a revelación

Estas son solo algunas de las opciones probables, pero así como pueden no estar presente, también es posible que se sumen algunas otras sorpresas.

Por otra parte, franquicias como DC Studios apuntan a ser la gran ausente. Lo mismo ocurriría con Marvel Studios, a pesar de que muchos esperarían a ver algo más de Avengers: Doomsday. De todas formas, aún no hay nada confirmado y solo queda esperar.