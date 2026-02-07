Pablo Chill-E responde a las críticas tras ser designado como jurado del Festival de Viña: “Quizás haya gente mucho mas preparada”

Cada vez falta menos para vivir la 65ª edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y las expectativas van creciendo día a día, sobre todo entre los fanáticos de los artistas invitados.

Para este 2026, uno de los cantantes que se presentará en el evento musical más grande del país es nada más y nada menos que Pablo Chill-E.

El exponente del género urbano se presentará la última noche, el viernes 27 de febrero, compartiendo. Pero además de ofrecernos su show, tendrá que cumplir una doble labor a lo largo de todo el certamen.

Y es que el artista nacional fue seleccionado para ser parte del jurado que evaluará a los participantes de las competencias Folclórica e Internacional.

Sin mayores sorpresas, la elección del trapero generó gran revuelo en un sector específico del público, replicando algo que se había ocasionado al ser presentado como cantante.

Bajo este escenario, el ‘Shishi Boss’ salió al paso de las críticas y comentarios que inundaron las redes sociales, respondiendo fiel a su estilo dejando las cosas claras sin rodeo.

“Yo no elegí ser jurado del festival”, comenzó diciendo Pablo a través de sus historias de Instagram, aclarando uno de los puntos clave y la raíz de la polémica.

“Quizás haya gente mucho más preparada para el puesto pero los que eligen son la producción no yo”, enfatizó

Por último, minimizando el espacio a más controversias y restándole importancia, agregó: “En todo caso, ya saben por donde me paso sus críticas siempre”.