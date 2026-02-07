;

Chile avanza en Copa Davis y vuelve a los 16 mejores: esta es la fecha en que enfrentará a la España de Alcaraz

Los tenistas chilenos dejaron en el camino a Serbia y ahora van en búsqueda de las finales.

José Campillay

Chile avanza en Copa Davis y vuelve a los 16 mejores: esta es la fecha en que enfrentará a la España de Alcaraz

El equipo chileno de Copa Davis, liderado por el capitán Nicolás Massú, avanzó con autoridad a la segunda ronda de los Qualifiers tras vencer cómodamente a Serbia por 3-0 en el Estadio Nacional.

Ahora, Chile se prepara para recibirá a España, subcampeona de la competición y con Carlos Alcaraz como figura estelar, siendo un nombre que sin dudas le sumaría un valor extra en caso de que se confirme su presencia.

En caso de venir a territorio nacional, el reciente campeón del Australian Open y Nº1 del ránking ATP llegará acompañado por Alejandro Davidovich Fokina (15°) y Jaume Munar (37°).

Revisa también:

ADN

Fechas listas

De acuerdo a la programación ya establecida previamente por la organización, el cruce entre chilenos y españoles se disputará entre el 18 y 20 de septiembre.

En aquellos días tan especiales para nuestro país, el equipo nacional buscará sacar ventaja de la localía para meterse en las finales y pelear por la ‘ensaladera de plata’.

Hay que recordar que dicho cruce definirá al último clasificado al Final 8, donde chocarán los ocho candidatos finales al título.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad