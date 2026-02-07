Chile avanza en Copa Davis y vuelve a los 16 mejores: esta es la fecha en que enfrentará a la España de Alcaraz

El equipo chileno de Copa Davis, liderado por el capitán Nicolás Massú, avanzó con autoridad a la segunda ronda de los Qualifiers tras vencer cómodamente a Serbia por 3-0 en el Estadio Nacional.

Ahora, Chile se prepara para recibirá a España, subcampeona de la competición y con Carlos Alcaraz como figura estelar, siendo un nombre que sin dudas le sumaría un valor extra en caso de que se confirme su presencia.

En caso de venir a territorio nacional, el reciente campeón del Australian Open y Nº1 del ránking ATP llegará acompañado por Alejandro Davidovich Fokina (15°) y Jaume Munar (37°).

Fechas listas

De acuerdo a la programación ya establecida previamente por la organización, el cruce entre chilenos y españoles se disputará entre el 18 y 20 de septiembre.

En aquellos días tan especiales para nuestro país, el equipo nacional buscará sacar ventaja de la localía para meterse en las finales y pelear por la ‘ensaladera de plata’.

Hay que recordar que dicho cruce definirá al último clasificado al Final 8, donde chocarán los ocho candidatos finales al título.