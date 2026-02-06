;

Tomás González sorprende a todo Chile con inesperado anuncio: “Quiero regalarme este momento”

A sus 40 años, el histórico gimnasta nacional hará una pausa en su retiro y volverá a competir en la Copa del Mundo de Cottbus, en Alemania.

El histórico gimnasta nacional, Tomás González, sorprendió al anunciar que volverá a competir en la Copa del Mundo de Cottbus, uno de los torneos más tradicionales de la disciplina que comenzará el jueves 19 de febrero en Alemania.

A sus 40 años, el mejor gimnasta chileno de todos los tiempos hará una pausa en su retiro para regresar al circuito internacional, tras un largo período alejado de la competencia donde se enfocó en proyectos personales y profesionales.

“Para mí, siempre es un orgullo representar a Chile, sobre todo en estas instancias a nivel mundial. Esta Copa del Mundo la vienen realizando hace 39 años. Es un clásico, es el torneo de maestros, por lo tanto me motiva muchísimo poder participar", dijo el triple finalista olímpico en declaraciones replicadas por Duplos.

“Esta vez, ya con 40 años, con toda mi experiencia, quiero disfrutar, regalarme este momento y, por supuesto, también a toda la gente que me sigue y me apoya, poder hacer una buena presentación representando a Chile“, añadió.

Tomás González se alejó de la elite luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Desde entonces, se ha dedicado a diversos proyectos, por lo que es consciente de que en esta etapa de su carrera debe poner un mayor énfasis en su preparación.

“Tengo que tener más cuidado, manejar la ansiedad, porque las cargas de entrenamiento ya no son como antes, tengo que saber priorizar bien”, afirmó.

“Voy a intentar disfrutar de este proceso que es difícil, pero ya son las últimas competencias que tengo dentro del alto rendimiento y quiero disfrutarlo al cien por ciento“, sentenció.

