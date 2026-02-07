;

“Olimpiadas infernales”: Masiva protesta en Italia contra el impacto ecológico y la presencia de agentes de EE. UU.

Entre petardos y gases lacrimógenos, miles de italianos marcharon bajo el lema de un “Comité Olímpico Insostenible” por los Juegos de Invierno.

Mario Vergara

La segunda jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia se vio empañada por enfrentamientos entre la policía y manifestantes en las cercanías de las sedes olímpicas en Milán.

Lo que comenzó como una colorida marcha de 10.000 personas terminó con el uso de gases lacrimógenos y cañones de agua para contener a grupos enmascarados que intentaron romper el perímetro de seguridad.

Los motivos del descontento

La movilización, organizada por el “Comité Olímpico Insostenible”, agrupó diversas demandas que reflejan una fuerte crítica a la organización del evento:

  • Impacto Ambiental: Los manifestantes portaban árboles de cartón para denunciar la deforestación necesaria para construir la pista de bobsleigh en Cortina.
  • Gasto Público: Existe temor de que la deuda generada por los Juegos termine siendo absorbida por los contribuyentes italianos, saltándose leyes de infraestructura bajo la “urgencia” olímpica.
  • Presencia de EE. UU.: La protesta coincidió con la visita del vicepresidente estadounidense J.D. Vance. Los manifestantes rechazan la presencia de agentes del ICE (Inmigración y Control de Aduanas) para la seguridad de la delegación norteamericana.

El choque con la policía

A pesar de que el grueso de la columna —integrada por familias y estudiantes— se dispersó pacíficamente, un grupo violento lanzó petardos y bombas de humo cerca de la Villa Olímpica, que alberga a 1.500 atletas. Posteriormente, intentaron acceder a la autopista y a la sede de hockey sobre hielo en Santa Giulia, momento en que las fuerzas especiales de la policía intervinieron para dispersarlos.

Seguridad bajo la lupa

Desde el gobierno estadounidense se aclaró que el pequeño número de agentes presentes pertenece a la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), especializada en delitos transfronterizos, y que operan en territorio diplomático y no en las calles. Sin embargo, esto no aplacó los ánimos de los manifestantes, quienes ven la presencia de agentes extranjeros como una vulneración a la soberanía y un símbolo de “políticas fascistas”.

Pese al caos vial y el fuerte dispositivo de seguridad, el Comité Organizador informó que las competencias y el traslado de atletas no sufrieron interferencias, manteniéndose el calendario olímpico según lo previsto en las afueras de Milán.

