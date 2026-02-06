;

Álvaro Madrid provoca un nuevo escenario en el mediocampo de Colo Colo: la decisión de Ortiz

El técnico del “Cacique” deberá definir quiénes serán los titulares para la zona media tras la llegada del excapitán de Everton.

Damián Riquelme

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Esta semana Colo Colo hizo oficial a través de sus redes sociales las incorporaciones de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid.

Con la llegada de Madrid, excapitán de Everton, el “Cacique” encontró reemplazo para Esteban Pavez, quien se fue a Alianza Lima. Ahora, el técnico Fernando Ortiz deberá reordenar el mediocampo albo y definir quiénes serán los titulares.

Revisa también:

ADN

En el debut de Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026, donde cayó 3-1 ante Deportes Limache, los volantes titulares del cuadro de Macul fueron Arturo Vidal, Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez, quienes jugaron todo el partido.

Sin embargo, Madrid ya es alternativa y entra a pelear por un puesto en el equipo estelar con los tres mediocampistas ya mencionados. Ortiz tendrá la última decisión.

El próximo duelo del “Cacique” será contra Everton, por la segunda fecha del torneo local. El encuentro se disputará este sábado 7 de febrero a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad