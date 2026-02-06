Álvaro Madrid provoca un nuevo escenario en el mediocampo de Colo Colo: la decisión de Ortiz

Esta semana Colo Colo hizo oficial a través de sus redes sociales las incorporaciones de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid.

Con la llegada de Madrid, excapitán de Everton, el “Cacique” encontró reemplazo para Esteban Pavez, quien se fue a Alianza Lima. Ahora, el técnico Fernando Ortiz deberá reordenar el mediocampo albo y definir quiénes serán los titulares.

En el debut de Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026, donde cayó 3-1 ante Deportes Limache, los volantes titulares del cuadro de Macul fueron Arturo Vidal, Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez, quienes jugaron todo el partido.

Sin embargo, Madrid ya es alternativa y entra a pelear por un puesto en el equipo estelar con los tres mediocampistas ya mencionados. Ortiz tendrá la última decisión.

El próximo duelo del “Cacique” será contra Everton, por la segunda fecha del torneo local. El encuentro se disputará este sábado 7 de febrero a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental.