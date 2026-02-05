Oficial: Colo Colo confirma fecha y rival para la “Noche Alba solidaria” en el Estadio Monumental

Colo Colo anunció oficialmente la realización de la “Noche Alba Solidaria”, que se llevará a cabo en el Estadio Monumental y cuya recaudación irá en beneficio de los afectados por los incendios en el sur de Chile.

Según detalló el club en redes sociales, el evento se realizará el miércoles 11 de febrero desde las 19:00 horas en el recinto de Macul, y contará con un partido amistoso entre el “Cacique” y Unión Española.

“Será una tarde de fútbol, música y actividades pensadas para toda la familia, en una instancia solidaria en beneficio de las víctimas de los incendios que han afectado a nuestro país”, agregó el cuadro albo.

Además del duelo principal, el equipo femenino de Colo Colo jugará un partido preliminar ante un equipo de influencers. La jornada también contará con un show sorpresa, que cerrará la jornada deportiva en el Monumental.

La venta de entradas para la “Noche Alba Solidaria” comenzará este viernres 6 de febrero a las 10:00 horas a través del sistema PuntoTicket.

