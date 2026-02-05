Williams Alarcón toma una drástica decisión en su vida para darle una mano a Boca Juniors

Los futbolistas chilenos se han vuelto codiciados en el fútbol argentino en los últimos años, siendo Boca Juniors uno de los clubes con una importante representación nacional gracias a Carlos Palacios y Williams Alarcón.

Eso sí, el arribo de los dos ex Colo Colo generó un problema que en un principio no se veía venir en el cuadro “xeneize”: los cupos de extranjeros.

En este mercado, el elenco “oro y cielo” sigue con la necesidad de reforzarse, siendo la posición de extremo la que más urge, y no son precisamente argentinos los nombres que aparecen como opciones. En ese escenario, Williams Alarcón acaba de entregarle una gran noticia al club.

Según información de TyC Sports, el volante de 25 años cerró su nacionalización argentina y en las próximas horas debería recibir el certificado oficial, lo que le significa un enorme alivio a Boca Juniors.

El ex Unión La Calera cumplía con todos los requisitos para obtener la ciudadanía trasandina: ser mayor de edad, residir al menos dos años en el país, presentar constancia laboral y realizar la solicitud ante un juez federal.

Con la nacionalización de Alarcón ya concretada, Boca Juniors acelerará por su próximo refuerzo, donde todas las miradas apuntan a Edwin Cetré, extremo colombiano de Estudiantes de La Plata.