Leyenda del fútbol sudamericano vuelve del retiro tras dos años para jugar el Mundial: este será su nuevo club

Marcelo Moreno Martins, máximo goleador histórico de Bolivia, descolgó los botines y planea ponerse a punto para ganarse un lugar en la selección que disputará el repechaje internacional rumbo a la Copa del Mundo.

Solo restan cinco meses para la realización del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero antes resta definir a los últimos clasificados en el repechaje internacional.

Uno de los países que buscará los boletos para la Copa del Mundo en este mini torneo será Bolivia, y uno que no quiere perderse esta histórica cita es Marcelo Moreno Martins, goleador histórico de aquella selección.

El delantero de 38 años se había retirado en abril de 2024 con la camiseta del Cruzeiro, club que le realizó un gran homenaje para despedirlo del fútbol profesional, aunque su último partido lo había disputado en diciembre de 2023 con Independiente del Valle.

El tercer máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas acaba de anunciar que descuelga los botines y ya fue presentado en Oriente Petrolero, club de la Primera División de Bolivia, donde buscará ponerse a punto y ganarse un lugar en la convocatoria para el repechaje mundialista.

“Bienvenido a casa, Marcelo Moreno Martins. No cobrará ningún dinero y llega con el objetivo de ir al repechaje con la selección. ¡Enhorabuena, ídolo! ¡La promesa se cumplió!”, escribieron desde el club al anunciar su fichaje.

Ahora, a “MMM” solo le resta encontrar su mejor versión, responder con goles y esperar el llamado de Óscar Villegas, entrenador de Bolivia, para los repechajes del Mundial, que se disputarán entre el 26 y el 31 de marzo, donde se medirán en primera instancia ante Surinam y, en una eventual final, frente a Irak.

