FOTO. Igor Lichnovsky deja el fútbol mexicano y vuelve a Europa: fichaje confirmado

El defensa chileno se desvinculó del América y ahora retorna al “Viejo Continente” después de nueve años.

Damián Riquelme

Igor Lichnovsky deja el fútbol mexicano y vuelve a Europa: fichaje confirmado

Igor Lichnovsky deja el fútbol mexicano y vuelve a Europa: fichaje confirmado / Jam Media

Igor Lichnovsky definió su futuro. Tras no ser considerado por el América, el defensor chileno se desvinculó del equipo mexicano y este viernes fue anunciado como nuevo refuerzo de un club europeo. Se trata del Fatih Karagümrük de Turquía.

Ambas partes han llegado a un acuerdo por un contrato de un año y medio con opción de extender el vínculo por otro año más, según informó el cuadro turco en sus redes sociales.

Revisa también:

ADN

“Damos la bienvenida a Igor Lichnovsky a nuestra familia y le deseamos éxito con nuestra camiseta roja y negra”, agregó el club de Turquía.

De esta manera, el formado en Universidad de Chile volverá a jugar en el fútbol europeo después de 9 años. Anteriormente, en el “Viejo Continente” vistió las camisetas del Porto, Sporting de Gijón y Real Valladolid.

