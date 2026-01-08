Este jueves, el entrenador del América de México, André Jardine, confirmó lo que se venía rumoreando hace meses en tierras aztecas: Igor Lichnovsky no será considerado y deberá buscar club para el 2026.

“Los extranjeros siempre son una posición delicada, porque tienen que estar rindiendo al punto de ser imprescindibles. Hay que reconocer todo el trabajo que hizo Igor; a partir de mi llegada fue muy importante, sobre todo en los primeros dos títulos. Sin él, no los hubiésemos logrado”, señaló el técnico brasileño.

El defensor formado en la Universidad de Chile consiguió tres títulos con las “Águilas Doradas”, pero entre las lesiones y una baja en su rendimiento, hicieron que ahora el club busque ocupar su plaza de extranjero para poder inscribir al volante Rodrigo Dourado.

“Es un gran futbolista, que tiene sus virtudes, pero hoy, por el elenco que tenemos y la introspección que hice, imaginando el equipo que quiero ver, llegué a la conclusión de que era muy importante sacar a un central. Hablé con él en las vacaciones; a veces toca dar las malas noticias”, agregó Jardine sobre el zaguero chileno.

Ahora comienza una nueva misión para el América: encontrarle club a Lichnovsky, ya que aún tiene contrato hasta mediados de 2026, aunque una de las opciones que también se baraja es llegar a un acuerdo para rescindir el vínculo.

Desde México ya reportan que existen otros equipos interesados en él, como Necaxa o Pachuca, aunque nada ha escalado realmente. En cambio, en nuestro país, la Universidad de Chile asoma como un posible destino, aunque en Azul Azul no es prioridad la contratación de un defensor.