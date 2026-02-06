“Es raro tener a Felipe Gutiérrez como DT, tiene dos años más que yo... Pero no se nota”

Felipe Gutiérrez está viviendo su primera experiencia como entrenador principal en Primera División. Después de trabajar como ayudante técnico en Chile y Perú, el “Pipe” recibió el llamado de Deportes La Serena para dirigir al equipo este 2026.

En este inicio de temporada, los jugadores de La Serena están a gusto con el trabajo que está haciendo el exfutbolista de la UC. Así lo reconoció Federico Lanzillota, arquero de los granates.

“Estamos muy contentos con Felipe, porque es un entrenador joven, muy simple, que no tergiversa el mensaje ni lo complica. Felipe y su cuerpo técnico son muy claros con lo que quieren. De a poco vamos agarrando su idea”, señaló el portero argentino en diálogo con DSports.

No obstante, Lanzillota confesó que para algunos jugadores del plantel es “raro” contar con un entrenador tan joven, dado que Gutiérrez tiene 35 años.

“Lo hablábamos con algunos chicos. Es raro tener a Felipe como DT, él tiene dos años más que yo. Incluso, mi compañero Rafa Delgado es mayor que Felipe. Y Jeisson Vargas fue compañero de Felipe en Católica”, comentó el guardameta.

“Es raro, pero no se nota por la personalidad que tiene Felipe. Es una persona con la idea clara. Si a mí no me dicen que Felipe tiene 35 años, yo no me hubiese dado cuenta, por su manera de ser, su manera de manejarse”, concluyó Federico Lanzillota.

Deportes La Serena debutó en el Campeonato Nacional 2026 con un empate 2-2 ante Universidad Católica. Este sábado, los granates visitarán a O’Higgins por la segunda fecha del torneo.