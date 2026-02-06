Gonzalo Villagra pone el foco en Unión: su firme mensaje al plantel en medio del lío judicial con la ANFP

Gonzalo Villagra, técnico de Unión Española, reaccionó a la demanda judicial presentada por el cuadro hispano en contra de la ANFP con el objetivo de evitar su descenso a la Primera B.

En la previa del duelo ante Deportes Recoleta, por la segunda fecha de la Copa Chile, el DT tomó distancia de la acción de la dirigencia y reveló el mensaje que le transmitió a sus jugadores en medio de este nuevo conflicto.

“Claramente no depende de mí. Sí nos incumbe a todos, pero no estoy informado. No tengo la capacidad de poder transmitir algo más de lo que voy a decir. La verdad no tengo la información al detalle de lo que pueda haber ocurrido o vaya a ocurrir", declaró en conferencia.

“Lo que sí les transmití a los jugadores y a todos, es que a nosotros lo que nos corresponde es enfocarnos en nuestra labor. En este momento es enfrentar a Recoleta el día domingo y después tendrá que ser prepararnos para el próximo partido de la mejor manera", agregó.

Por último, Villagra remarcó: “Es lo que a nosotros nos corresponde, en lo que los jugadores tienen que enfocarse y eso fue de hecho lo que hoy recalqué en la práctica”.

Cabe recordar que Unión Española volverá a la cancha este domingo 8 de febrero, cuando reciba a Deportes Recoleta desde las 18:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana, por la segunda jornada del Grupo E de la Copa Chile 2026.