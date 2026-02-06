;

Vuelco en el “caso Melipilla”: club no descenderá mientras que San Antonio Unido sí perderá la categoría

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina resolvió ambos casos, tras analizar las denuncias que hizo la Unidad de Control Financiero de la ANFP.

Daniel Ramírez

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió los casos de Deportes Melipilla y San Antonio Unido, equipos que habían sido sancionados con la pérdida de la categoría, tras ser denunciados por la Unidad de Control Financiero de la ANFP.

Respecto a la situación de Deportes Melipilla, la Segunda Sala decidió dejar sin efecto el descenso de los “Potros” a la Tercera División. Así, el club permanecerá en la Segunda División Profesional del fútbol chileno.

Por el contrario, la Segunda Sala ratificó el descenso de San Antonio Unido a la Tercera División. De esta manera, el cuadro lila pierde el profesionalismo y tendrá que jugar en el fútbol amateur de nuestro país.

El caso de Deportes Melipilla

La Unidad de Control Financiero de la ANFP denunció a Deportes Melipilla por el pago atrasado de las cotizaciones previsionales de octubre de 2025.

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina calificó dicho hecho como la cuarta infracción del club durante la temporada, aplicando la sanción más grave: el descenso.

Sin embargo, tras analizar el caso, la Segunda Sala concluyó que no se configuró un incumplimiento reglamentario en el pago de dichas cotizaciones.

Si bien el pago fue efectuado los días 13 y 14 de noviembre de ese año, se acreditó que el club cumplió íntegramente con la obligación de informar y respaldar dichos pagos ante la Unidad de Control Financiero dentro del plazo reglamentario de los primeros quince días del mes, que constituye el estándar exigible en sede deportiva.

El caso de San Antonio Unido

La Unidad de Control Financiero denunció a San Antonio Unido por varias infracciones relacionadas con el pago de sueldos y cotizaciones previsionales. A raíz de estas acusaciones, la Primera Sala castigó a los lilas con la pérdida de la categoría.

La Segunda Sala analizó el caso y descartó dos de los tres cargos originales: no hubo infracción por no presentar liquidaciones de sueldo (porque esas personas ya no trabajaban en el club) ni por el pago de cotizaciones previsionales, ya que estas fueron pagadas e informadas dentro del plazo que regía en ese momento.

Sin embargo, el tribunal confirmó que San Antonio Unido pagó fuera de plazo el sueldo de octubre de 2025 del jugador Mauricio Sepúlveda, ya que se canceló recién el 29 de noviembre.

Finalmente, dado que el atraso en el pago del sueldo quedó comprobado y que el club ya había sido sancionado tres veces antes por infracciones similares, la Segunda Sala ratificó la sanción que impuso la Primera Sala.

