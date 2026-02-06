“Tenía todo arreglado con la U de Chile, pero mi viejo me dijo que fuera a Nacional a jugar en un grande de verdad”

Israel Damonte, exfutbolista argentino y hoy DT de Boston River de Uruguay, confesó que estuvo muy cerca de jugar en Universidad de Chile cuando Jorge Sampaoli era el entrenador de los azules.

En diálogo con El Espectador Deportes, el exmediocampista contó que en el año 2012 llegó a un acuerdo con la U para sumarse como refuerzo, pero luego cambió de opinión y finalmente no se concretó su fichaje. Damonte explicó que rechazó al cuadro universitario por dos motivos.

“En 2012 tenía todo arreglado con la U de Chile, pero me llamó Marcelo Gallardo para jugar en Nacional”, señaló el trasandino, quien fue tentado por el “Muñeco”, en ese entonces técnico del club charrúa.

Además, reveló que su padre le aconsejó jugar en un “grande de verdad”, refiriéndose a Nacional. “En lo económico, la oferta de Chile era mejor, pero mi viejo me dijo que fuera a Nacional. Me habló de la historia del club y me dijo que iba a jugar en un club grande de verdad”, concluyó Israel Damonte.

El otrora volante terminó fichando por Nacional, equipo con el cual se coronó campeón del fútbol uruguayo. Posteriormente, jugó en Estudiantes de La Plata, Huracán y Banfield, donde concluyó su carrera como jugador, en 2020.

