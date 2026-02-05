;

“La idea de Felipe Gutiérrez me pareció bastante interesante; fue una de las cosas que me llamó a venir a Chile”

“El proyecto de Deportes La Serena me entusiasmó desde el primer momento”, declaró Francis Mac Allister, hermano del campeón del mundo Alexis, sobre su llegada al fútbol chileno.

Francis Mac Allister, hermano del campeón del mundo con Argentina, Alexis Mac Allister, protagonizó uno de los fichajes más destacados del actual mercado de pases del fútbol chileno al sumarse a Deportes La Serena para la temporada 2026.

El volante argentino de 30 años arribó al cuadro granate prodecente de Argentinos Juniors y vivirá su primera experiencia en el extranjero, tras haber jugado en otros clubes trasandinos como Talleres, Rosario Central e Instituto de Córdoba.

A pocos días de su llegada, el mediocampista ofreció su primera entrevista en el país y explicó cómo se gestó su incorporación al equipo de Felipe Gutiérrez, destacando que Federico Lanzillota, su excompañero en Argentinos Juniors, fue clave en su fichaje.

“Con Fede habíamos compartido en Argentinos Juniors hace unos años. Ahora estamos reencontrándonos. De hecho cuando se estaba negociando mi posible llegada yo hablaba bastante con él para que me cuente un poco la situación de acá (en Chile)”, contó en diálogo con ESPN Chile.

“Fue un empujón que esté él y que haya varios argentinos que iban llegando como Gonzalo Escalante y Rafa Delgado. Son cosas que me fueron empujando a tomar la decisión de estar acá”, agregó.

“El proyecto de La Serena me entusiasmó desde el primer momento”

En esa línea, Francis Mac Allister sostuvo que “el proyecto de Deportes La Serena me entusiasmó desde el primer momento. Creo que no hay nada más importante para un jugador que tanto el entrenador como el director deportivo te demuestren el interés”.

“Eso fue lo pasó conmigo acá en La Serena. Me llevó un tiempito poder llegar e incorporarme, pero desde un comienzo el interés estaba fuerte y se terminó dando”, complementó.

Además, aseguró que está en óptimas condiciones físicas para sumar minutos en el torneo. “En Argentinos hice toda la pretemporada, jugué tres partidos amistosos, llegué a jugar un partido oficial, así que estoy con ritmo de competencia”, afirmó.

“Obviamente que hay que ir acoplándose a lo que es el fútbol chileno y a las particularidades que tiene cada equipo. En este caso, ir entrando en la dinámica de La Serena, de la idea de Felipe (Gutiérrez), que me pareció bastante interesante y fue una de las cosas que también me llamaron a venir. Estoy contagiándome un poco del grupo y ya con ganas de ponerme la camiseta y jugar", sentenció.

